03:33 (мск), источник: Известия
Крупные проекты на сотни миллиардов могут сорваться
Инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей оказались под угрозой срыва
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Под ударом окажутся прежде всего низкорентабельные проекты, например бассейны и ледовые арены в небольших городах, первичное звено здравоохранения, транспортные объекты с низким трафиком (малые аэропорты, городской транспорт), наружное освещение городов и так далее, говорится в справке ВЭБа.
Есть и другая проблема — правовая коллизия между нормами о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК) и законами о
В ноябре прошлого года Минфин по запросу Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ. РФ) сообщил, что новые нормы Бюджетного кодекса о СЗПК не должны негативно повлиять на ГЧП и концессии — на этом рынке сохраняются прежние правила игры, сообщил гендиректор центра Максим Ткаченко. Впрочем, министерство пообещало устранить коллизии, если они беспокоят инвесторов.