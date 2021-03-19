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03:33 (мск), источник: Известия

Крупные проекты на сотни миллиардов могут сорваться

Инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей оказались под угрозой срыва из-за ожидающихся и недавно принятых поправок в законодательство. Минэк подготовил документ, ограничивающий компенсацию частным инвесторам в совместные с государством инициативы 80% от понесенных ими затрат (его проект есть у «Известий»). Это приведет к отказу от проектов на 150 млрд рублей, говорится в отзывах на законопроект ВЭБ. РФ и Сбербанка.

Источник: РИА "Новости"

Под ударом окажутся прежде всего низкорентабельные проекты, например бассейны и ледовые арены в небольших городах, первичное звено здравоохранения, транспортные объекты с низким трафиком (малые аэропорты, городской транспорт), наружное освещение городов и так далее, говорится в справке ВЭБа.

Есть и другая проблема — правовая коллизия между нормами о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК) и законами о государственно-частных партнерствах (ГЧП). Из-за приоритета первого над вторым могут быть приостановлены 30 проектов на 200 млрд рублей, предупредил помощника президента Максима Орешкина сенатор Андрей Кутепов и попросил его ускорить устранение опасных правовых нестыковок (копия письма есть у «Известий»).

В ноябре прошлого года Минфин по запросу Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ. РФ) сообщил, что новые нормы Бюджетного кодекса о СЗПК не должны негативно повлиять на ГЧП и концессии — на этом рынке сохраняются прежние правила игры, сообщил гендиректор центра Максим Ткаченко. Впрочем, министерство пообещало устранить коллизии, если они беспокоят инвесторов.

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