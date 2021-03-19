10:00 (мск), источник: ТАСС
«Опора России» попросила Минфин не возвращать налог на движимое имущество
Платеж приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций и снизит заинтересованность компаний в реализации новых проектов.
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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/.
«Уважаемый Антон Германович, во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения», — говорится в письме.
«Опора России» обеспокоена возможным повышением налоговой нагрузки и созданием препятствий для инвестиционной деятельности в случае реализации инициативы.
Налог на движимое имущество платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. Это, по мнению
«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями коронавирусной инфекции. Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен», — говорится в письме.
Осенью прошлого года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и