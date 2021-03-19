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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Опора России» попросила Минфин не возвращать налог на движимое имущество

Платеж приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций и снизит заинтересованность компаний в реализации новых проектов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение «Опора России» попросило Минфин России не вводить налог на движимое имущество. Об этом сообщается в письме президента «Опоры России» Александра Калинина, направленном министру финансов Антону Силуанову (копия есть в распоряжении ТАСС).

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«Уважаемый Антон Германович, во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения», — говорится в письме.

«Опора России» обеспокоена возможным повышением налоговой нагрузки и созданием препятствий для инвестиционной деятельности в случае реализации инициативы.

Налог на движимое имущество платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. Это, по мнению бизнес-объединения, позволило немного снизить налоговую нагрузку организациям, представители малого и среднего бизнеса получили возможность ускоренного обновления основных фондов и модернизации производства.

«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями коронавирусной инфекции. Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен», — говорится в письме.

Осенью прошлого года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021−2023 годы в приложении «Актуальные вопросы налогообложения на перспективу» указал на проработку возможности включения движимого имущества в объекты налогообложения.

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