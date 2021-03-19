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13:41 (мск), источник: РБК

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года

Центральный банк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ставку на 0,25 п.п. до 4,5%. В последний раз ЦБ он делал это в 2018 году. Регулятор готов повышать ставку и дальше.

Источник: AP 2020

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%, говорится в сообщении ЦБ. Решение не вполне соответствует ожиданиям рынка: консенсус-прогноз Bloomberg показывал, что большинство экономистов ожидали сохранения ставки. Опрошенные РБК аналитики объясняли, что ЦБ, вероятнее всего, сохранит ставку, хотя некоторые из них оценивали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 30−50%.

Регулятор признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Вместе с тем восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются. Все это говорит о том, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

Сигнал о действиях на будущих заседаниях также ужесточился: Банк России «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Месяцем раньше регулятор лишь заявлял, что будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике». Годовая инфляция, по его новому прогнозу, вернется к цели вблизи 4% только в первой половине 2022 года. Предыдущий прогноз ЦБ — 3,7−4,2% уже по итогам 2021 года.

ЦБ снижал ставку в прошлом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — в общей сложности с 6,25 до 4,25%.

Паузу в смягчении ЦБ взял в сентябре, но она затянулась по мере роста инфляции. Уже на февральском заседании ЦБ исключил возможность дальнейшего снижения ставки и указал, что будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике» вместо нынешней мягкой.

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К мартовскому заседанию риторика руководства ЦБ продолжила ужесточаться: председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе, спустя почти год с начала активного распространения коронавируса в стране, говорила, что регулятор видит «устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики и отмечает усиление инфляционного давления». Тем не менее, ее заместитель Алексей Заботкин уточнил, что «на мартовском заседании совет директоров продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике».

В понедельник, 15 марта, Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что регулятор обсуждает вариант более быстрых действий и может повысить ставку на 1,25 п.п., то есть до 5,5%, до конца года — или даже до 6%. Впоследствии глава SberCIB Investment Research (структура Сбербанка) Ярослав Лисоволик заявил, что оценивает вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. уже в пятницу как «достаточно высокую». Пик инфляции в этом году оказался выше ожиданий, и ЦБ, повысив ставку, может так отреагировать на этот негативный сюрприз, предполагал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В феврале рост цен ускорился до 5,7% после 5,2% в январе, хотя инфляционные ожидания населения, на которые ЦБ также опирается при принятии решений о ставке, в феврале и несколько снизились на 0,6%, до 9,9%. Основным драйвером роста цен является продовольственная инфляция.

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