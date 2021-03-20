Рынок ждет дальнейших шагов ЦБ

Если принятое ЦБ решение означает курс на дальнейшее повышение ключевой ставки (в банках прогнозируют до 5% к концу года), это будет поддерживать рубль и скажется на доходности облигаций, в основном краткосрочных.
Решение ЦБ о повышении ключевой ставки на одну ступень оказалось в целом неожиданным для рынка. Ранее опрошенные агентством Bloomberg экономисты в большинстве своем ожидали, что Банк России сохранит ставку на прежнем уровне 4,25%. На эти ожидания не повлияла и информация источников Bloomberg, озвученная в начале недели, что ЦБ рассматривает повышение ставки не менее чем на 1,25 п. п. к концу года.
При этом многие участники финансового рынка ожидали мягких шагов ЦБ в отношении повышения ставки, но в более поздний период.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов отмечает, что Банк России принял решение, в котором не был уверен еще неделю назад, и его решение могли ускорить проведенные накануне повышения ставок центробанками Бразилии (до 2,75%) и Турции (до 19%).
Как считают участники рынка, для рубля решение ЦБ выглядит нейтральным. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, для российской валюты сейчас важнее санкционная риторика и способность цен на нефть восстановиться после недавнего обвала. По мере снижения влияния этих рисков более жесткая риторика ЦБ РФ будет скорее позитивной для рубля, считает эксперт.
Вместе с тем повышение ставки в моменте укрепило позиции российской валюты. Курс доллара в течение получаса после объявления ЦБ опускался до 73,74 руб./$. Курс евро также снижался, до 88,73 руб./€. Однако дальнейшей игры на укрепление рубля не последовало. К концу основной сессии курс доллара закрепился выше отметки 74,2 руб./$, а курс евро — возле 88,4 руб./€, т. е. на 10−30 коп. ниже закрытия предыдущего дня.
При этом решение ЦБ фактически уже было заложено в котировки долгового рынка. Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, доходность десятилетних ОФЗ с начала года выросла на 103 б. п. В настоящее время, по данным Reuters, она превышает 7% годовых.
Как отмечает Владимир Евстифеев, на рынке ОФЗ заметно давление лишь на среднесрочном участке суверенной кривой, где доходности поднялись на 6−8 б. п., «на дальнем участке реакции практически не наблюдается». Старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич говорит, что с момента предыдущего заседания доходность облигаций сроком до пяти лет выросла на 60−70 б. п.
В дальнейшем от темпа повышения ключевой ставки, как отмечает Монастыршин, будет зависеть в большей мере доходность коротких ОФЗ. Сейчас ОФЗ с погашением в декабре 2021 года торгуются с доходностью около 5% годовых. Если ЦБ решит поднять ставку до 5% в этом году, то это нейтрально повлияет на всю кривую ОФЗ. Если ставка будет повышена до 5,5%, то это приведет к росту доходности ОФЗ срочностью один-два года, но на длинные выпуски влияния не окажет, отмечает Дмитрий Монастыршин.
Участники рынка ожидают повышения ставки на 0,25 п. п. уже на следующем заседании в апреле.
На это указывают слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о необходимости неотложной корректировки параметров денежно-кредитной политики.
По мнению Максима Петроневича, она может быть повышена сильнее, чем на минимальный шаг — учитывая значительный уровень инфляции (5,7−5,8% в годовом исчислении) и доходностей ОФЗ.
В дальнейшем решения будут зависеть от динамики инфляции, отмечает руководитель направления управления активами «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин. В ПСБ к концу года ожидают повышение ставки до 5% — нижней границы нейтрального диапазона ключевой ставки. В банке «Зенит» не исключают подъема ставки в диапазон 4,75−5%.
Как считает Максим Петроневич, если оценивать только уровень доходности по ОФЗ и его исторический спред к ставке RUONIA, ключевая ставка может быть повышена до нижней границы нейтрального диапазона (5−6%) и, вполне вероятно, достигнет его середины.
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