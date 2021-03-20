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23:26 (мск), источник: Life.ru

МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Мировая экономика продемонстрировала больший рост, чем ожидалось, однако имеется ряд проблем и рисков, в том числе из-за появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото на Форуме развития Китая — 2021.

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Источник: AP 2020

«В январе мы прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы более сильного восстановления благодаря дополнительным фискальным стимулам, особенно в США, и перспективам более широкой вакцинации. Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным», — отметил Окамото.

Он добавил, что в большинстве стран ВВП остаётся значительно ниже уровня до пандемии. Кроме того, в разных странах и секторах были различные пути восстановления. Так, Китай уже вернулся к доковидному уровню роста, опередив все крупные экономики, однако этот рост по-прежнему несбалансированный.

Окамото пояснил, что за пределами КНР есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми странами и развивающимися рынками увеличивается.

По прогнозам МВФ, около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности.

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Первый замглавы Международного валютного фонда подчеркнул, что неопределённость относительно восстановления после пандемии крайне велика. Неизвестно, насколько затяжным окажется кризис здоровья. Помимо этого, остаётся весьма неравномерным доступ к вакцинам, и в государствах с низкими доходами может не быть значительной прививочной кампании.

«Эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех. Другой риск — распространение устойчивых мутаций, которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и могут подорвать или замедлить выздоровление», — сказал Окамото.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе коронавирусный кризис может оставить серьёзные последствия, в частности в секторах, наиболее пострадавших от пандемии. В долгосрочном периоде в МВФ напомнили об изменении климата, что также является серьёзной проблемой.

Международный валютный фонд считает, что преодолеть возникшие проблемы можно согласованными действиями всех стран. В настоящее время были предложены три приоритета.

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Во-первых, как можно скорее положить конец пандемии. Для этого ведущие страны должны поддержать производство вакцин и предоставить финансирование развивающимся странам.

Во-вторых, государства должны оказывать друг другу экономическую поддержку и адаптировать её на восстановление с учётом перераспределения ресурсов. Она должна быть инклюзивной и устойчивой.

В-третьих, необходимо преодолеть разрыв между развивающимися и стабильными экономиками. Для этого МВФ расширил льготные программы и снизил долг для бедных стран.

Окамото заключил, что международное сообщество должно объединиться, помочь друг другу положить конец этой пандемии и заложить основу для более сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого глобального восстановления.

Ранее американский лидер Джо Байден утвердил рекордный пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 триллиона.

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