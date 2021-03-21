Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 мартаПатент на саксофон, закрытие тюрьмы Алькатрас, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
24Скончался актер Андрей Мягков
00:37 (мск), источник: Известия

На двух фронтах: компании вводят гибридный формат работы навсегда

На 10 оставшихся на постоянной удаленке работниках можно сэкономить до 2 млн рублей в год.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Компании, переводя сотрудников в удаленный режим навсегда, могут сэкономить примерно 2 млн рублей на 10 таких работниках, оценили для «Известий» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Комбинированный формат работы и постоянную удаленку планируют ввести практически во всех опрошенных банках, страховых и компаниях из топ-50.

По данным hh, несмотря на снятие ограничительных мер, количество вакансий с постоянным дистанционным форматом растет. Осенью 2020 года их было 25−30 тыс., а в феврале число достигло 46 тыс.

Читайте также
Только 3 из 10 работников хотели бы снова ходить в офис

Как раньше, не будет

По данным опросов hh.ru, в 41% компаний сотрудники уже окончательно вернулись в офисы. Среди региональных организаций эта доля еще выше — на уровне 54%, поделилась руководитель службы исследований платформы Мария Игнатова. Еще 58% фирм сейчас работают на удаленке.

При этом, несмотря на снятие ограничительных мер, количество вакансий с постоянным дистанционным форматом растет. Осенью 2020 года их было 25−30 тыс., а в феврале число достигло 46 тыс.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова оценили, что если компания, арендующая стандартные рабочие места в офисе среднего класса, переведет 10 сотрудников на удаленную работу, то может сэкономить около 2 млн рублей в год.

Многие кредитные организации вообще не планируют возвращаться к прежнему формату работы. В Райффайзенбанке рассказали, что они дали возможность сотрудникам возвращаться в офлайн на добровольной основе. В сентябре 2020 года в организации запустили пилот проекта по изменению рабочей среды, в рамках которого гибридный режим присутствия ввели для 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников в 10 отделениях в четырех городах, сообщил управляющий директор по работе с персоналом банка Владимир Химаныч.

Теперь в команду может попасть человек из другого города и даже страны, так как компания дала возможность работать полностью дистанционно.
Читайте также
Россиян во время пандемии стали чаще звать на работу из других регионов

Удаленный формат для части сотрудников планируют также ввести в банках МКБ, «Хоум Кредит», УБРиР, «Зенит», Абсолют банке и Газпромбанке. Со второго полугодия 2021-го таких работников будет около 30%, рассказали в пресс-службе ГПБ. В СК «Росгосстрах» на подобный формат уже перевели несколько подразделений.

Не планируют возвращаться к прежнему формату работы и в Ак Барс Банке. Сотрудникам предложили гибкий график посещения офиса, где они смогут присутствовать на очных встречах, но не постоянно работать в офлайн-режиме, сообщили в пресс-службе организации. В банке Хоум Кредит также бессрочно запустили гибридный формат, рассказала вице-президент по управлению персоналом организации Галина Вайсбанд. Для некоторых категорий сотрудников похожий график ввели и в компаниях «Ростелеком», «Ростех» и в «Почте России».

Эффективность работы персонала компания анализирует с помощью искусственного интеллекта и опросов, измеряя, падает ли вовлеченность сотрудников и результативность работы. На фоне дистанционного формата показатели не снижались, рассказал директор департамента по работе с персоналом АКБ «Абсолют банк» Сергей Новосад. Так же считает директор по персоналу банка Зенит Алия Саматова. Этот подход позволит существенно снизить расходы на содержание рабочих мест.

Экономию от дистанционного формата уже отметили в некоторых компаниях. Сотрудники стали гораздо реже уходить на больничный, оказалась меньше заметна разница в часовых поясах.

А «Югория» только на командировках в 2020 году смогла сэкономить 72% по сравнению с 2019-м, рассказал генеральный директор группы СК Алексей Охлопков.

В офлайне рост

При этом на фоне снятия ограничительных мер и вакцинации банки, страховые и крупные компании активно возвращают сотрудников в офис. Персонала, работающего в офлайн-формате, в 2021 году стало больше, чем летом, после первой волны коронавируса.

Читайте также
Компании вошли во вкус удаленного режима

В офис вернулись до 70% сотрудников, на удаленной работе остается большинство персонала IT-подразделений, а также те, чья работа не требует личного присутствия, сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования». В Газпромбанке с марта 2021 года в офисы вывели до 50% работников, в то время как летом этот показатель был на уровне 30%, сообщили в пресс-службе компании.

В «Югории» количество одновременно работающих в офлайн-формате с марта этого года увеличили с 20 до 60%. Это связано с отменой ряда ограничительных мер в регионах, началом массовой вакцинации в стране и целью повысить эмоциональную вовлеченность сотрудников, рассказал Алексей Охлопков.

В «Ренессанс страховании» приняли гибридный формат работы для 70−80% сотрудников. Летом такой график соблюдали только 30−50% персонала, поделилась вице-президент организации Ксения Яковлева.

В Сбербанке в разных регионах в офисы вернули от 50 до 80% сотрудников. При этом главным условием допуска к работе является отрицательный тест на COVID-19, которые компания проводит бесплатно, подчеркнули в пресс-службе. «Сбер» развернул сеть пунктов вакцинации в подразделениях банка во всех регионах страны. Возможность поставить прививку предоставили также в Райффайзенбанке и ВТБ.

Читайте также
Стресс и конфликты: как возвращение в офисы скажется на работниках

В «Т Плюс» рассказали, что полное возвращение к привычному формату у них начнется только после вакцинации большей части сотрудников. Организация запустила информационную кампанию для повышения интереса персонала к прививке от коронавируса. По данным опросов «Почты России», расположенность к вакцинации растет: 22% их сотрудников уже сделали прививку и еще 22% готовы решиться на это в ближайшее время, рассказали в пресс-службе.

В Банке России и Минтруде на запрос «Известий» о возвращении сотрудников организаций в офисы не ответили.

В дистанционный формат на постоянной основе могут перевести до 30% работников, считает руководитель управления по работе с персоналом ГК «Финам» Екатерина Грипась. За счет этого в том числе расширяется география поиска сотрудников, что очень важно, например, для сферы IT.

При переводе работы в удаленный формат компании в основном теряли свободные средства.

Реальная выгода может проявиться позже, когда снизятся расходы, связанные с цифровизацией и адаптацией персонала, и проявится эффект экономии на аренде помещений и других затратах, рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Это однозначно затронет организации с большим штатом офисных сотрудников, имеющих высокий уровень цифровых компетенций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Космос для туристов: можно ли сделать Арктику комфортной для гостей, а гостей — для Арктики
Своих не сдаем: могут ли школы требовать раскрытия персональных данных
Антонов покинул посольство России в Вашингтоне
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Болгария пригрозила объявить дипломатов РФ персонами нон грата
Украина потребовала от НАТО определить ее место к 2030 году
WP раскритиковала дипломатический подход США к России и Китаю
В центре Флоренции появилась гигантская оптическая иллюзия
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Авто
Skoda выпустила «Фабию», которую вы вряд ли купите Тираж раллийной модели ограничен 12 экземплярами
Кино
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене 63-летняя актриса поделилась воспоминаниями о съемках в «Основном инстинкте»
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 780
Про воспитание детей и наши страхи 544
Картинки по вторникам. 541
Про чистюля и грязнуль 535
Леди
Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович Артисты вместе посетили закрытую вечеринку
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь