00:37 (мск), источник: Известия
На двух фронтах: компании вводят гибридный формат работы навсегда
На 10 оставшихся на постоянной удаленке работниках можно сэкономить до 2 млн рублей в год.
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Компании, переводя сотрудников в удаленный режим навсегда, могут сэкономить примерно 2 млн рублей на 10 таких работниках, оценили для «Известий» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Комбинированный формат работы и постоянную удаленку планируют ввести практически во всех опрошенных банках, страховых и компаниях из топ-50.
По данным hh, несмотря на снятие ограничительных мер, количество вакансий с постоянным дистанционным форматом растет. Осенью 2020 года их было 25−30 тыс., а в феврале число достигло 46 тыс.
По данным опросов hh.ru, в 41% компаний сотрудники уже окончательно вернулись в офисы. Среди региональных организаций эта доля еще выше — на уровне 54%, поделилась руководитель службы исследований платформы Мария Игнатова. Еще 58% фирм сейчас работают на удаленке.
При этом, несмотря на снятие ограничительных мер, количество вакансий с постоянным дистанционным форматом растет. Осенью 2020 года их было 25−30 тыс., а в феврале число достигло 46 тыс.
В РЭУ им. Г. В. Плеханова оценили, что если компания, арендующая стандартные рабочие места в офисе среднего класса, переведет 10 сотрудников на удаленную работу, то может сэкономить около 2 млн рублей в год.
Многие кредитные организации вообще не планируют возвращаться к прежнему формату работы. В Райффайзенбанке рассказали, что они дали возможность сотрудникам возвращаться в офлайн на добровольной основе. В сентябре 2020 года в организации запустили пилот проекта по изменению рабочей среды, в рамках которого гибридный режим присутствия ввели для 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников в 10 отделениях в четырех городах, сообщил управляющий директор по работе с персоналом банка Владимир Химаныч.
Удаленный формат для части сотрудников планируют также ввести в банках МКБ, «Хоум Кредит», УБРиР, «Зенит», Абсолют банке и Газпромбанке. Со второго полугодия 2021-го таких работников будет около 30%, рассказали в
Не планируют возвращаться к прежнему формату работы и в Ак Барс Банке. Сотрудникам предложили гибкий график посещения офиса, где они смогут присутствовать на очных встречах, но не постоянно работать в
Эффективность работы персонала компания анализирует с помощью искусственного интеллекта и опросов, измеряя, падает ли вовлеченность сотрудников и результативность работы. На фоне дистанционного формата показатели не снижались, рассказал директор департамента по работе с персоналом АКБ «Абсолют банк» Сергей Новосад. Так же считает директор по персоналу банка Зенит Алия Саматова. Этот подход позволит существенно снизить расходы на содержание рабочих мест.
А «Югория» только на командировках в 2020 году смогла сэкономить 72% по сравнению с 2019-м, рассказал генеральный директор группы СК Алексей Охлопков.
При этом на фоне снятия ограничительных мер и вакцинации банки, страховые и крупные компании активно возвращают сотрудников в офис. Персонала, работающего в
В офис вернулись до 70% сотрудников, на удаленной работе остается большинство персонала
В «Югории» количество одновременно работающих в
В «Ренессанс страховании» приняли гибридный формат работы для 70−80% сотрудников. Летом такой график соблюдали только 30−50% персонала, поделилась
В Сбербанке в разных регионах в офисы вернули от 50 до 80% сотрудников. При этом главным условием допуска к работе является отрицательный тест на COVID-19, которые компания проводит бесплатно, подчеркнули в
В «Т Плюс» рассказали, что полное возвращение к привычному формату у них начнется только после вакцинации большей части сотрудников. Организация запустила информационную кампанию для повышения интереса персонала к прививке от коронавируса. По данным опросов «Почты России», расположенность к вакцинации растет: 22% их сотрудников уже сделали прививку и еще 22% готовы решиться на это в ближайшее время, рассказали в
В Банке России и Минтруде на запрос «Известий» о возвращении сотрудников организаций в офисы не ответили.
В дистанционный формат на постоянной основе могут перевести до 30% работников, считает руководитель управления по работе с персоналом ГК «Финам» Екатерина Грипась. За счет этого в том числе расширяется география поиска сотрудников, что очень важно, например, для сферы IT.
При переводе работы в удаленный формат компании в основном теряли свободные средства.
Это однозначно затронет организации с большим штатом офисных сотрудников, имеющих высокий уровень цифровых компетенций.