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07:17 (мск), источник: Российская газета

В апреле рубль может побить годовой рекорд падения

Прошедшая неделя оказалась достаточно бурной для курса рубля. По отношению к доллару он поднимался к рубежам 72,5 рубля (максимумам с июля 2020 года) и снижался вновь к 74,5 рубля.

ЦБ: $ 74.1390   +0.48 € 88.4330   +0.32 ММВБ: $ 74.1150   -0.19 € 88.2200   -0.40
Источник: Reuters

Специально для «Российской газеты» Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, оценил движение рубля на следующей неделе и дал прогноз на апрель:

— Последние дни проявился ряд новых долгосрочных факторов, способных оказать воздействие на курс валюты не только на наступающую пятидневку, но и в дальнейшем.

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Некоторые неожиданности заключаются в следующем. Во-первых, рынок сурово напомнил, что цены на нефть могут не только расти, как это было с осени 2020 года. Котировки Brent резко падали с 70 к 62 долларам. Причины — проблемы с вакцинацией, снижением спроса в Китае, прогнозом МЭА о медленном восстановлении потребностей в углеводородах. Это подрывает один из сильных драйверов поддержки рубля на будущее.

Во-вторых, внезапно резко обострилась антироссийская риторика США и Джо Байдена. Угроза осложнения отношений и анонс новых санкций усилили долгосрочный фактор давления на рынок ОФЗ и рубль.

В-третьих, американская ФРС на своем заседании подтвердила сохранение на три года околонулевых процентных ставок и стимулирующей мягкой денежной политики, даже в случае улучшения экономических показателей. Такой подход способствует усилению деловой активности в мире и росту рисковых активов, что позитивно для рубля.

Наконец, в-четвертых, как будто в пику ФРС, ЦБ РФ неожиданно впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Мало того, он фактически провозгласил окончание мягкой политики и переход к нейтральной. Что означает возможность дальнейшего увеличения ставок. Изменение подхода ЦБ способствует ограничению их действия и поддержке рубля.

На таком противоречивом фоне рынок в понедельник будет еще «осмысливать» события после первых реакций на них. На 22 марта не намечено важной статистики, день обещает быть спокойным. Колебания курса вероятны в незначительном диапазоне 73,7−74,5 рубля к доллару и 87,8−88,8 рубля к евро.

В течение недели курс будет зависеть от перипетий вышеуказанных факторов, положения с вакцинацией и склонностью к рискам на рынках.

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Позитивом для рубля выступает налоговый период с продажей валютной выручки экспортерами. Он закончится к концу недели. В ближайшие дни инвесторы обратят внимание на данные по запасам нефти в США и выступление главы ФРС Джо Пауэлла в среду. А также на ВВП США — в четверг, инфляцию в США — в пятницу.

Эти события влияют на рубль через воздействие не только на нефть и доллар, но и на финансовые рынки в целом.

К завершению недели вероятно большее давление на рубль. Наиболее актуальный диапазон на предстоящие дни — 73−75 рублей к доллару и 87−90 рублей к евро.

В апреле поднимется потребность в нефти в связи с наступлением автомобильного сезона. Развитие вакцинации в России и мире, а также стимулирующие финансовые меры усилят деловую активность и спрос на рисковые активы.

Рубль способен несколько усилиться вследствие действия данных драйверов и повышения ставок по рублевым активам вслед за ключевой.

Но значимого укрепления ожидать не следует.

Вряд ли валюты к нему уйдут ниже мартовских минимумов года — 72,5 рубля за доллар и 86,5 рубля за евро. Остается и, возможно, определится более конкретно перспектива санкций и их воздействия на экономику. В случае реального их ужесточения или продолжения нисходящей коррекции по нефти курсы могут уйти к 76−77 рублям за доллар и 91−92 рублям за евро.

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