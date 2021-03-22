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02:16 (мск), источник: Известия

Розница может остаться без гаджетов с отечественным софтом

С 1 апреля по закону в продажу должны поступить гаджеты с предустановленным отечественным софтом, но за неделю до вступления нормы в силу торговля не получила ни одного такого смартфона или планшета, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В нее входят в том числе «М. Видео», «Связной», «Ситилинк», re: Store.

Источник: Известия

Производители обязаны начать изготавливать товары с предустановленным ПО с 1 января 2021 года. Но последние поступившие в розницу партии произведены до 31 декабря 2020 года, и отечественный софт не установлен на технику, подчеркнули в АКИТ. Торговые сети намерены связаться с производителями, чтобы прояснить ситуацию.

Торговля опасается, что может остаться без гаджетов с предустановленным отечественным ПО после 1 апреля, сказали в АКИТ. Ранее изготовители уверяли розницу, что продукция с российским софтом поступит в магазины, но не уточняли, когда это случится, отметили в ассоциации.

Несмотря на то что официальные продажи электроники с предустановленным отечественным ПО стартуют 1 апреля, ответственность за торговлю товарами без российского софта предусмотрена лишь с 1 июля. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Все производители электроники сейчас готовятся к исполнению требований законодательства о предустановке ПО с 1 апреля, сказал «Известиям» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Apple, LG, Samsung, Sony) Антон Гуськов. Техника будет поступать в продажу по мере ее готовности к требованиям, отметил он. Представитель ассоциации не уточнил, успеют ли производители к 1 апреля.

В пресс-службе Минцифры «Известиям» сказали, что, по данным ведомства, некоторые из производителей, например Huawei и LG, готовы уже с 1 апреля запустить в продажу устройства с предварительно установленными программами.

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