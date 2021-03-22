Высокие цены не выходят из моды

11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
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Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону, предупреждают ритейлеры на рынке моды. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30−35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Чтобы не потерять трафик, торговые компании будут постепенно индексировать цены, прогнозируют эксперты. Они вспоминают плачевный опыт предыдущего кризиса, когда крупные
О предстоящем росте цен на одежду, обувь и аксессуары «Ъ» сообщили сразу ряд
Рост цен на все виды тканей, в частности, итальянского производства, наблюдается не первый год, напоминает гендиректор D’S Damat в России Эмиль Орудглу. Это происходит
В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Впрочем, россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, успокаивают в министерстве: на рынке в основном представлена продукция, материалы которой состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин, впрочем, наблюдает рост цен и на материалы из нефтепродуктов — примерно на 20%. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производится, например, «экокожа», стельки и подошвы. Кроме того, рассказывает
Индексацию цен потребители увидят уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, прогнозирует София Кофманн. Основной массив брендов отшивал летнюю коллекцию прошлой осенью, в момент пиковых значений доллара и евро, напоминает Семен Пименов. Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в
Опрошенные «Ъ» участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.
В Wildberries предполагают, что индексация будет постепенной: сейчас производители распродают прошлогодние коллекции, которые не были куплены во время локдауна и сразу после его снятия. По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны
Чтобы не потерять потребителей, ритейлеры будут демпфировать цены, рассчитывают в Минпромторге. Во время кризиса 2014 года ряд крупных игроков, включая Inditex (Zara, Oysho, Bershka), подняли цены в своих магазинах до 30%, что привело к резкому падению оборотов, вспоминает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева: «У них ушло много времени, чтобы вернуть своего клиента обратно».
Никита Щуренков, Анатолий Костырев