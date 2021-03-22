Потанин заочно поспорил с Дерипаской о решении ЦБ повысить ставку

Центробанк, повысив ключевую ставку, использовал доступный регулятору инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции. Об этом в закрытой группе в Facebook написал предприниматель Владимир Потанин.
По словам бизнесмена, регулятор до этого мог позволить себе снижать ставку или сохранять ее, что и делал с июля 2020 года, когда она опустилась до минимума в 4,25%. «Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен», — считает он.
Потанин признал, что решение ЦБ делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном, по его словам, это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — указал он, добавив, что «залезает людям в карман инфляция».
По мнению предпринимателя, российские власти справились со стимулированием экономики лучше, «чем регуляторы большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике». Согласно приведенной Потаниным статистике, в прошлом году на субсидии экономике было потрачено 4,5% ВВП, при этом, по оценке Росстата, падение ВВП составило 3,1%.
«В большинстве развитых стран на программы стимулирования было потрачено от 15 до 30% ВВП, что не уберегло их экономики от падения в диапазоне от 6 до 11%», — написал он.
19 марта Центробанк повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых — впервые с 2018 года. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%. Его решение стало неожиданностью для рынка, ожидавшего, что ЦБ оставит ставку неизменной.
Действия ЦБ раскритиковал бизнесмен Олег Дерипаска, назвав их «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Он посчитал, что решение преследовало не экономические, а политические цели, в том числе «похоронить молодое правительство технократов [Михаила] Мишустина». По мнению Дерипаски, из-за отсутствия роста доходов беднейших россиян на фоне восстановительного роста мировой экономики правительству «вряд ли удастся» пережить сентябрьские выборы в Госдуму.
Бизнесмен посчитал, что правительство не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика регулятора не изменится.
Он также допустил, что на этом фоне «западные партнеры» решат «подлить масло в огонь социального недовольства, бодря оппозицию».
Центробанк, объясняя решение повысить ставку, заявил, что инфляция опередила прогноз (по состоянию на 15 марта рост цен составил 5,8% годовых), а внутренний спрос восстанавливается быстрее ожидаемого, поэтому «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».
Глава регулятора Эльвира Набиуллина указала, что «возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас».
После решения ЦБ крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк, не исключили, что могут повысить ставки по вкладам и кредитам, но отметили, что делать это будут с оглядкой на рынок.