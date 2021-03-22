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14:48 (мск), источник: Forbes

Правительство начнет платить бизнесу за трудоустройство безработных

Правительство России утвердило правила поддержки бизнеса за трудоустройство безработных. За наем одного человека, состоящего на учете в центре занятости, компании и индивидуальные предприниматели получат субсидию в размере 38 376 рублей.

Источник: Reuters

Правительство России утвердило правила поддержки бизнеса, который нанимает людей, оставшихся без работы. До конца 2021 года власти планируют восстановить занятость до уровня, который был до начала пандемии коронавируса, заявил на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

«Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные», — отметил председатель правительства. Он подчеркнул, что это «три минимальных размера оплаты труда (1 МРОТ — 12 792 рубля) на каждого нового сотрудника.

Мишустин объяснил, что эти платежи поступят к работодателям в несколько этапов: после того как сотрудник отработает 1 месяц, затем через три и шесть месяцев.
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Он отметил, что новая мера позволит более 220 000 человек получить работу и улучшить свое положение. «Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены», — подчеркнул премьер-министр.

Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования, который будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю, уточнила пресс-служба правительства.

Кроме того правительство утвердило правила предоставления грантов некоммерческим организациям на реализацию программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 10 млрд рублей в 2021 году и по 7,4 млрд рублей — в 2022 и 2023 годах.

Стать участниками программы смогут не только граждане, потерявшие работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми.

Ожидается, что в 2021 году смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование не менее 168 765 человек, из которых не менее 126 573 человек устроятся на работу.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин заявил о росте уровня безработицы в России на 1,7% из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. В целом по России число зарегистрированных в центрах занятости безработных с марта по середину октября выросло с 3,5 млн до 4,8 млн человек, отметил позднее министр труда Антон Котяков.

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Андрей Злобин

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