Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 мартаВсемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения, серия терактов в Брюсселе и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
12В Москве побит исторический рекорд тепла
20:49 (мск), источник: РБК

Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

Заморозка цен на сахар будет действовать два месяца, на масло — до октября. Параллельно кабмин предложил меры поддержки бизнеса, включая субсидирование.

Источник: РИА "Новости"

Правительство намерено и дальше сдерживать потребительские цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания у вице-премьера Андрея Белоусова.

Участники встречи пришли к выводу, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — говорится в сообщении.

Цены останутся на прежнем уровне: 1 кг сахара будет стоить 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. 1 л масла будет стоить 95 и 110 руб. соответственно.

При этом заморозка цены на сахар продлена на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

О намерении властей продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло ранее сообщали источники РБК. В декабре прошлого года рост цен на эти продукты раскритиковал президент Владимир Путин. После чего профильные министерства договорились с производителями и ретейлом о сдерживании цен.

Новость
Путин заявил о необходимости смягчать «ценовые удары» по россиянам

Одновременно с решением о продлении сдерживания цен правительство предложило ряд мер поддержки бизнеса. «Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена», — заявили в кабмине.

Запустить субсидирование планируют с 1 апреля, в общей сложности на это выделят 3 млрд руб. Параллельно по линии Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. т.

Продление соглашений, по мнению Минсельхоза, позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. «Возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции», — сообщили РБК в министерстве.

Кроме того, Минсельхоз в 2021 году увеличит посевные площади под сахарной свеклой, что позволит произвести не менее 40 млн т культуры и получить из нее порядка 6 млн т сахара.

 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
«Газпром»: от запасов газа в Европе осталось меньше трети
Ургант останется в эфире Первого канала несмотря на коронавирус
СК сообщил о фальсификациях на выборах с участием Белозерцева
Щенок ворвался в прямой эфир американского телеканала (видео)
Потанин поспорил с Дерипаской о решении ЦБ повысить ставку
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Авто
В Госдуме назвали преимущества продажи машин через «Госуслуги» Власти считают, что новая услуга исключит ошибки при составлении договоров купли-продажи, а также может улучшить ситуацию с угонами
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Пророчества Мессинга о России сбываются
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь