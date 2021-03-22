Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство намерено и дальше сдерживать потребительские цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания у вице-премьера Андрея Белоусова.
Участники встречи пришли к выводу, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность.
«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — говорится в сообщении.
Цены останутся на прежнем уровне: 1 кг сахара будет стоить 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. 1 л масла будет стоить 95 и 110 руб. соответственно.
При этом заморозка цены на сахар продлена на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.
О намерении властей продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло ранее сообщали источники РБК. В декабре прошлого года рост цен на эти продукты раскритиковал президент Владимир Путин. После чего профильные министерства договорились с производителями и ретейлом о сдерживании цен.
Одновременно с решением о продлении сдерживания цен правительство предложило ряд мер поддержки бизнеса. «Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена», — заявили в кабмине.
Запустить субсидирование планируют с 1 апреля, в общей сложности на это выделят 3 млрд руб. Параллельно по линии Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. т.
Продление соглашений, по мнению Минсельхоза, позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. «Возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции», — сообщили РБК в министерстве.
Кроме того, Минсельхоз в 2021 году увеличит посевные площади под сахарной свеклой, что позволит произвести не менее 40 млн т культуры и получить из нее порядка 6 млн т сахара.