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21:19 (мск), источник: Известия

Банки в регионах повысили проценты по кредитам и вкладам

После увеличения ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% региональные банки начала поднимать проценты по кредитам и вкладам. Об этом «Известиям» сообщили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

Источник: AP 2020

Крупные банки также намерены пересмотреть условия по займам и депозитам. Однако пока, по мнению экспертов, рост ключевой ЦБ не очень значим и существенного влияния на показатели банков не окажет.

Так, банк «Хлынов» поднял ставку по рефинансированию максимально на 0,7%, а по ссуде на покупку квартиры в строящемся доме на 0,4%. В Алмазэргиэнбанке минимальная ставка на кредиты на любые цели выросла на 0,5%. В то же время ставки по вкладам увеличились в диапазоне 0,1−1,35% в Камчатпрофитбанке, Трансстройбанке, «Кубань Кредите» и др.

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О готовности пересмотреть ставки заявили в ВТБ, «Открытии», МТС Банке, Совкомбанке, «Русском Стандарте» и Абсолют Банке, ориентируясь на макроэкономические показатели, прогнозы инфляции, динамику спроса и действия конкурентов.

В Почта Банке отметили, что у кредитных организаций сейчас нет острой необходимости в привлечении средств, поэтому быстрого ответа на повышение ключевой ставки не будет. Однако в банке сделали прогноз, что первыми вырастут ставки по депозитам на срок свыше года.

«Тем не менее повышение ставок будет не настолько сильное, чтобы изменить тренд на снижение интересов ко вкладам. С кредитами, наоборот, ожидаем значительный рост спроса, так как все игроки будут мотивировать клиентов оформлять договоры быстрее, до повышения процентов», — считает директор по развитию банковского направления финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.

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