03:15 (мск), источник: Известия
Счетная палата предупредила о росте процентного риска для бюджета
Счетная палата предупредила о резком росте процентного риска для бюджета
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По мнению аудиторов, Минфин в прошлом году чрезмерно нарастил выпуск суверенных облигаций с переменным доходом (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) — то есть привязанных к уровню процентных ставок в экономике или инфляции.
Реализация в 2020 году амбициозных планов по государственным внутренним заимствованиям была осуществлена Минфином России за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, пишут аудиторы. Доля
Результатом такой политики стало превышение доли так называемых защитных облигаций (с переменным уровнем доходности) в общем объеме государственных ценных бумаг безопасной планки. Такого рода инструменты в портфеле заняли почти 38% на 1 января 2021 года, тогда как безопасный уровень — 25%.
Действия министерства привели к увеличению процентного риска для федерального бюджета, в будущем Минфину рекомендуются работать над его снижением, резюмировали аудиторы.
В целом в прошлом году программа государственных внутренних заимствований была выполнена с превышением предусмотренных показателей более чем в два раза. Общий объем размещения составил почти 5,3 трлн рублей. Причем 60% от этой суммы Минфин привлек в
17 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае введения дополнительных ограничений на госдолг министерство договорится с Центральным банком России о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.
В начале месяца Силуанов рассказал, что Минфин РФ может частично профинансировать расходы бюджета в этом году за счет остатков прошлого года и одновременно сократить заимствования. По его словам, их постепенное снижение поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в аспекте ее влияния на долговые рынки. Кроме того, Силуанов указал на то, что это окажет положительное влияние на процентные ставки в экономике, что, в свою очередь, даст возможность долговому рынку «спокойно реагировать на возможные санкционные риски».
В конце 2020 года Силуанов заявил, что программа заимствований всё равно будет выполнена, несмотря на риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.