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03:15 (мск), источник: Известия

Счетная палата предупредила о росте процентного риска для бюджета

Счетная палата предупредила о резком росте процентного риска для бюджета из-за изменения структуры госдолга. Такой вывод она сделала, проанализировав выполнение программы государственных внутренних и внешних заимствований в контексте мер по борьбе с коронавирусом («Известия» ознакомились с отчетом).

Источник: Известия

По мнению аудиторов, Минфин в прошлом году чрезмерно нарастил выпуск суверенных облигаций с переменным доходом (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) — то есть привязанных к уровню процентных ставок в экономике или инфляции.

Реализация в 2020 году амбициозных планов по государственным внутренним заимствованиям была осуществлена Минфином России за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, пишут аудиторы. Доля ОФЗ-ПК в месячных объемах размещения увеличилась с 5,3−20,9% в январе-июне до 59,2−93,6% в июле-ноябре 2020 года, отмечают они.

Результатом такой политики стало превышение доли так называемых защитных облигаций (с переменным уровнем доходности) в общем объеме государственных ценных бумаг безопасной планки. Такого рода инструменты в портфеле заняли почти 38% на 1 января 2021 года, тогда как безопасный уровень — 25%.

ОФЗ-ПК популярны среди российских банков — именно они стали основным покупателем облигаций Минфина, поскольку они дают защиту от изменения процентных ставок, но не интересны нерезидентам.

Действия министерства привели к увеличению процентного риска для федерального бюджета, в будущем Минфину рекомендуются работать над его снижением, резюмировали аудиторы.

В целом в прошлом году программа государственных внутренних заимствований была выполнена с превышением предусмотренных показателей более чем в два раза. Общий объем размещения составил почти 5,3 трлн рублей. Причем 60% от этой суммы Минфин привлек в сентябре-ноябре. Более того, объем размещения в октябре составил 1,5 трлн рублей, что стало рекордным месячным значением за всю историю рынка государственных ценных бумаг РФ, пишет Счетная палата.

17 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае введения дополнительных ограничений на госдолг министерство договорится с Центральным банком России о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.

В начале месяца Силуанов рассказал, что Минфин РФ может частично профинансировать расходы бюджета в этом году за счет остатков прошлого года и одновременно сократить заимствования. По его словам, их постепенное снижение поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в аспекте ее влияния на долговые рынки. Кроме того, Силуанов указал на то, что это окажет положительное влияние на процентные ставки в экономике, что, в свою очередь, даст возможность долговому рынку «спокойно реагировать на возможные санкционные риски».

В конце 2020 года Силуанов заявил, что программа заимствований всё равно будет выполнена, несмотря на риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.

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