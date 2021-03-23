03:01 (мск), источник: Известия
Бизнес предупредил о риске подорожания бензина на 14%
Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС).
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Организация 18 марта направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять дополнительные меры, чтобы не допустить топливного кризиса. С документом ознакомились «Известия». В частности, НТС предложил снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.
Согласно данным
В союзе «Известиям» отметили, что ключевыми драйверами биржевых, а следом и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Учитывая, что начиная с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, растет вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года, отметили в союзе. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год.
10 марта кабмин принял решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора. В частности, рассматривается индексация индикативной цены, что может немного увеличить размер субсидии для НПЗ. Скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая, Минфин уже готовит для этого законопроект, сообщал ранее