Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта

Доллар во вторник обновил рекорд 4 февраля и на максимуме торговался по 75,89 рубля, прибавляя 95 копеек к цене прошлого закрытия. На момент публикации американская валюта стоила 75,69 рубля.
Рубль дешевеет на фоне растущей угрозы новых направленных против России санкций, считает эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин. «На прошлой неделе администрация президента США сообщала, что в ближайшее время планирует объявить новые антироссийские санкции. События последних дней намекают, что улучшений в двусторонних отношениях ждать не стоит», — отмечает он.
Дальнейшая реакция валюты будет зависеть от жесткости принимаемых мер, отмечает Карпунин.
Давление на рубль, по словам аналитика, также оказывает общий негативный тренд по валютам развивающихся стран, в том числе девальвация турецкой лиры. В понедельник после увольнения главы Центробанка страны турецкая валюта подешевела к доллару на 17%.
Аналитики SberCIB также отмечают, что рубль «остается под давлением из-за общей слабости валют развивающихся рынков». По их мнению, обеспечить стабилизацию на уровне около 75 рублей за доллар могут экспортеры, «которые выплачивают сейчас налог на добычу полезных ископаемых».
Способствовать ослаблению рубля могут и падающие цены на нефть. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE во вторник на минимуме торговались по $63,32, что на $1,3 (2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на минимуме составляла $60,32, опустившись на $1,24 (2%) к цене прошлого закрытия.