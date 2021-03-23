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14:12 (мск), источник: ТАСС

ЦБ намерен усилить защиту и обновить дизайн банкнот большинства номиналов

В оформлении модернизированных банкнот будут использовать тематику федеральных округов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России в 2021—2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, следует из сообщения регулятора.

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«В 2021—2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей», — отмечает ЦБ.

В оформлении модернизированных банкнот, по данным Банка России, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения.

Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022—2025 годов.

Также отмечается, что банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без ограничений.

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