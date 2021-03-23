В «Роскосмосе» нашли нарушения на 30 млрд рублей

«В “Роскосмосе”, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», — сказал Кудрин.
Он уточнил, что речь идёт о неэффективном использовании выделенных средств, о нарушениях «по нормативам финансирования» и при ведении бухучёта. Руководитель Счётной палаты добавил, что аудиторы нашли нарушения «во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях».
На вопрос президента, как Счётная палата планирует работать в этом году, Кудрин пообещал увеличить число проверок по сравнению с 2020-м до 440. Кроме того, в ведомстве активизируют аналитические проверки, которые должны выявлять более глубокие, системные проблемы.
«Это не экспертная, как в обычной среде бывает, консультационная работа. Каждый вывод должен основываться на строгих и количественных и качественных оценках, проведённых по определённым правилам», — пояснил Кудрин.
В январе стало известно, что с 2018 года служба внутреннего аудита госкорпорации подготовила материалы для возбуждения 26 уголовных дел из-за коррупции в российской космической отрасли. Глава «Роскосмоса» назвал это «хорошим результатом», который уже сказался на «оздоровлении работы» предприятий госкорпорации.
Алексей Кудрин в 2018 году назвал «Роскосмос» рекордсменом по объёмам финансовых нарушений. В 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений на общую сумму 785,5 млрд рублей. По данным Счётной палаты, 40% нарушений, найденных ведомством, пришлось именно на эту госкорпорацию. В 2018 году ведомство отчиталось об улучшении показателя: сумма нарушений составила 50 млрд рублей.