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22:17 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель впервые с начала февраля

Майский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов 23 марта подешевел примерно на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. К 20:43 мск его стоимость составила $60,55 за баррель. Это самая низкая цена с 8 февраля.

ЦБ: $ 75.3585   +0.75 € 89.7670   +1.11 ММВБ: $ 76.2850   +1.34 € 90.4175   +0.99
Источник: AP 2020

Нефть марки WTI за сегодняшний день потеряла более 6% стоимости. Ее майский фьючерс опустился до $57,39 за баррель, что является минимумом с 5 февраля.

При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.

На фоне этого 23 марта выросли курсы валют. Доллар подорожал более чем на 1 руб. и к 21:45 торговался по максимальной цене в 76,25 руб. Порог в 76 руб. он преодолел сегодня впервые с 4 февраля. Евро подорожал почти на 1 руб. Впервые с 1 марта он стоит более 90 руб. — 90,78 руб. на 21:45 мск.

Brent от TradingView
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