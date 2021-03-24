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11:24 (мск), источник: Известия

Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало

За три месяца до начала сезона цены на отели выросли до 20%

Источник: Известия

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15−20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса. Сервисы бронирования подтвердили тренд, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее: в Краснодарском крае в среднем на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%. Отельеры увеличивают стоимость, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя, объяснили эксперты.

Цены новые

Закрытые из-за коронавируса границы и стремительно надвигающийся сезон отпусков играют на руку гостиницам в туристических регионах России. Даже при условии раннего бронирования отелей проживание в них будет стоить ощутимо больше, чем годом ранее, поделилась данными директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская.

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— Сегодня мы продаем размещение на 15−20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. И это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать — будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности, — рассказала Марина Самородская.

Она добавила, что о горящих турах этим летом можно забыть: чем ближе к путешествию, тем дороже будет размещение. Например, в Краснодарском крае и Крыму цены на отели непосредственно перед поездкой могут быть в три раза выше, чем при бронировании заранее. Чувствуется нехватка номерного фонда, отметила Марина Самородская.

Сейчас стоимость размещения в российских гостиницах уже выросла на 15−20%, и это много, подтвердил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Причиной такой динамики стала большая долговая нагрузка отелей: в период долгого простоя на фоне пандемии они набрали кредитов и повышают цены, чтобы их обслуживать. Причем это актуально не только для морских курортов, но и для Алтая и Калининградской области. Возвращать долги они будут еще два-три года, отметил он.

Тренд по увеличению цен на гостиницы зафиксировал и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров:

Инфляция, повышение коммунальных платежей, нехватка оборотных средств из-за кредитов — столкнувшись с этим, сегодня все считают, сколько нужно денег, чтобы продолжать работать. И очевидно, что в ценовой политике прошлого года экономическая модель не выстраивается — надо повышать расценки. Но поднять их сразу на 50% нельзя — люди пойдут искать альтернативу. А плюс 15−20% — не так заметно.

На данный момент небольшой рост цен может быть при бронированиях в пик сезона в июле-августе на популярных морских курортах юга России, заявили «Известиям» в Ростуризме. Там пояснили, что это происходит ежегодно и вызвано повышенным спросом, а также нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры в Краснодарском крае и Крыму.

Мартовский скачок

По данным сервисов бронирования и операторов фискальных данных, цены на гостиницы — и, как следствие, средний чек в них — резко выросли уже в начале весны. Так, c 1 по 15 марта средняя стоимость бронирования одной ночи в Краснодарском крае подскочила на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,5 тыс. рублей, сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В Санкт-Петербурге цены выросли на 35%, до 3,3 тыс. рублей за ночь, а в Крыму прибавили 15%, достигнув 3,7 тыс. рублей.

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Цены на летнее размещение тоже растут, но более умеренно, следует из данных Ostrovok.ru. Средняя стоимость одной забронированной ночи в Краснодарском крае увеличилась на 5% до 4 тыс. рублей, а в Иркутской области и Крыму — на 10%, до 3,9 тыс. и 4,9 тыс. рублей соответственно.

По информации IT-компании «Эвотор», средний чек гостиниц Краснодарского края (из сегмента МСП) в первой половине марта вырос на 58% по сравнению с прошлым годом и достиг 5059 рублей. При этом число покупок в отелях оказалось, напротив, на 16% ниже, чем в 2020-м, отметили там. Чек московских гостиниц увеличился на 25%, до 5874 рублей, однако это произошло одновременно с ростом бронирований на 16%. На 20% пошел вверх и средний размер покупки в гостиницах Иркутской области ― до 4739 рублей.

В службе аналитики «Платформы ОФД» подтвердили тенденцию по увеличению среднего чека на популярных курортах. Впрочем, там пояснили, что в первой половине марта прошлого года гостиничный сектор в крупных городах уже заметно ощущал карантинные ограничения и последствия отмены общественных мероприятий. А росту продаж отелей на Крымском полуострове и в Краснодарском крае в 2021 году способствовала в том числе «зимняя» погода марта в центральных регионах.

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Динамика роста цен на гостиницы сильно зависит от региона, отметил член правления РСПП Сергей Шпилько. Например, в прошлом году на Крым был такой высокий спрос, что доходы местных средств размещения по итогам всего 2020-го не только не упали, но даже выросли ― на 13%, по данным Росстата. То есть фактически за второе полугодие был перевыполнен годовой план по выручке, и это произошло в значительной степени за счет увеличения цен. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге, наоборот, стоимость размещения упала и доходы гостиниц резко снизились ― на 61% и 65% соответственно, констатировал он.

Цены на гостиницы, особенно пятизвездочные, росли перед началом сезона и в прошлом году, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Это обусловлено небольшим количеством такого предложения: зачастую только 20% отельной инфраструктуры соответствует новым форматам. Он также добавил, что в этом году нас ждет большая конкуренция между Россией и Турцией и стоимость гостиниц летом может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от открытия границ с другими популярными у россиян курортами.

Скачок цен был вполне предсказуемым — это не более чем следствие законов рыночной экономики: подорожали продукты питания, тарифы естественных монополий, бензин, и т.д., отметил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Российские курорты в условиях закрытых границ получили фактически привилегированное положение, но по мере снятия ограничений на перелеты и введение новых объектов цены на размещение внутри РФ будут снижаться, уверен он. Поэтому сегодня важно правильно управлять туристической отраслью и развивать ее, чтобы минимизировать потери как для туристов, так и для предпринимателей, резюмировал Алексей Кожевников.

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