09:46 (мск), источник: Известия
По лицу списано: в России масштабно внедряют биометрические банкоматы
Пока технология несет риск некорректного распознавания держателя карты.
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Российские финансовые организации начали масштабное внедрение биометрических банкоматов. Переоборудовать часть парка АТМ в 2021 году планируют «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты пройдут в ВТБ, «Дом. РФ» и
Однако пока велики риски обмана системы мошенниками с одной стороны, а также отказ в обслуживании легитимному держателю карты — с другой, опасаются эксперты. Обеспечить безопасность каждому банку предстоит самостоятельно, заявили «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС.
Распознавание лица в банкоматах «Сбер» начал тестировать в 2020 году, напомнили «Известиям» в банке, отметив, что функционал позволяет клиентам обслуживаться в АТМ, не имея при себе
Биометрические АТМ — часть концепции офисов нового типа «Сбера». В 2021 году банк планирует переоборудовать около 600 отделений, заявлял Герман Греф в марте на
Пилотный проект по применению биометрии в банкоматах для дополнительной идентификации или верификации держателей карт при получении наличных и совершении платежных операций провел также РСХБ, заявили в банке. В кредитной организации уверены, что внедрение сервиса позволит существенно снизить риски мошенничества, а также предложить клиентам быстро и комфортно совершать операции в сети АТМ без предъявления карт. Сервис запланирован к масштабному запуску в 2021—2022 году, уточнили в РСХБ.
В ВТБ сообщили, что в ходе пилота, планируемого в этом году, биометрическими технологиями оснастят ограниченное число устройств самообслуживания. К концу 2021-го будет обсуждаться увеличение доли таких АТМ.
— После внедрения биометрического модуля клиенты смогут работать с денежными средствами: снимать и вносить наличные без банковской карты или осуществлять платежи без необходимости ввода
Эксперименты по использованию банкоматов с такой технологией банк «Дом. РФ» также собирается провести в 2021 году, заявил «Известиям» директор розничных продуктов Евгений Шитиков. Он уточнил, что технология откроет для клиентов стандартный набор операций в банкоматах без карты. Встраивание модуля распознавания лица — следующий шаг развития сети АТМ после внедрения бесконтактного обслуживания (с помощью NFC на смартфоне), подчеркнул Евгений Шитиков.
Установка устройств самообслуживания с биометрической идентификацией запланирована и в ОТП Банке — она будет проводиться в ходе регулярного обновления парка АТМ, сообщил его представитель. По его убеждению, Единая биометрическая система (ЕБС), созданная по инициативе ЦБ, поможет решать задачи кибербезопасности и сохранности данных клиентов. Кроме того, такое применение биометрии должно увеличить популярность технологии, надеются в банке.
Внедрение биометрии в банкоматы уже изучают ПСБ, Ак Барс Банк и СКБ Банк. Технология позволит использовать устройства не только как канал идентификации, но и для продаж, считают в ПСБ. Это станет возможным, поскольку ЕБС разрешает принимать на обслуживание новых клиентов без очной проверки личности по паспорту в офисе банка.
— После прохождения процедуры идентификации клиенту будут доступны кредитные продукты банка, оформить которые можно непосредственно в самом банкомате. Кредитное предложение будет учитывать данные о потенциальном заемщике из ЕБС и из внутренних систем банка. Одобренную сумму займа можно будет получить в самом АТМ сразу после проведения скоринга, — ожидают в ПСБ.
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Для того чтобы подключить в банкомате функцию распознавания лица, не нужно дорогостоящее оборудование: камера с хорошим разрешением и сканер отпечатков пальцев — это массовые технологии, применяющиеся, например, в смартфонах и ноутбуках, пояснил гендиректор
— Биометрический модуль может не распознать легитимного владельца карты. Например, сканер не считывает лицо
В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о рисках внедрения биометрических банкоматов.