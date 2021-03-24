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09:46 (мск), источник: Известия

По лицу списано: в России масштабно внедряют биометрические банкоматы

Пока технология несет риск некорректного распознавания держателя карты.

Источник: Reuters

Российские финансовые организации начали масштабное внедрение биометрических банкоматов. Переоборудовать часть парка АТМ в 2021 году планируют «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты пройдут в ВТБ, «Дом. РФ» и ОТП-Банке, рассказали «Известиям» их представители. Новые устройства самообслуживания позволят снять деньги и оплатить услуги без карты, а также принять клиента на обслуживание и выдать кредит.

Однако пока велики риски обмана системы мошенниками с одной стороны, а также отказ в обслуживании легитимному держателю карты — с другой, опасаются эксперты. Обеспечить безопасность каждому банку предстоит самостоятельно, заявили «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС.

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Один взгляд

Распознавание лица в банкоматах «Сбер» начал тестировать в 2020 году, напомнили «Известиям» в банке, отметив, что функционал позволяет клиентам обслуживаться в АТМ, не имея при себе каких-либо физических носителей — карты или смартфона. Развитие технологии осуществляется с заменой устаревшего парка, подчеркнули в кредитной организации.

Биометрические АТМ — часть концепции офисов нового типа «Сбера». В 2021 году банк планирует переоборудовать около 600 отделений, заявлял Герман Греф в марте на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Известий».

Пилотный проект по применению биометрии в банкоматах для дополнительной идентификации или верификации держателей карт при получении наличных и совершении платежных операций провел также РСХБ, заявили в банке. В кредитной организации уверены, что внедрение сервиса позволит существенно снизить риски мошенничества, а также предложить клиентам быстро и комфортно совершать операции в сети АТМ без предъявления карт. Сервис запланирован к масштабному запуску в 2021—2022 году, уточнили в РСХБ.

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В ВТБ сообщили, что в ходе пилота, планируемого в этом году, биометрическими технологиями оснастят ограниченное число устройств самообслуживания. К концу 2021-го будет обсуждаться увеличение доли таких АТМ.

— После внедрения биометрического модуля клиенты смогут работать с денежными средствами: снимать и вносить наличные без банковской карты или осуществлять платежи без необходимости ввода PIN-кода. В перспективе распознавание по лицу в устройствах самообслуживания позволит предоставлять клиентам дополнительные бонусы, — рассказал старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

Эксперименты по использованию банкоматов с такой технологией банк «Дом. РФ» также собирается провести в 2021 году, заявил «Известиям» директор розничных продуктов Евгений Шитиков. Он уточнил, что технология откроет для клиентов стандартный набор операций в банкоматах без карты. Встраивание модуля распознавания лица — следующий шаг развития сети АТМ после внедрения бесконтактного обслуживания (с помощью NFC на смартфоне), подчеркнул Евгений Шитиков.

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Установка устройств самообслуживания с биометрической идентификацией запланирована и в ОТП Банке — она будет проводиться в ходе регулярного обновления парка АТМ, сообщил его представитель. По его убеждению, Единая биометрическая система (ЕБС), созданная по инициативе ЦБ, поможет решать задачи кибербезопасности и сохранности данных клиентов. Кроме того, такое применение биометрии должно увеличить популярность технологии, надеются в банке.

Удостоверенное лицо

Внедрение биометрии в банкоматы уже изучают ПСБ, Ак Барс Банк и СКБ Банк. Технология позволит использовать устройства не только как канал идентификации, но и для продаж, считают в ПСБ. Это станет возможным, поскольку ЕБС разрешает принимать на обслуживание новых клиентов без очной проверки личности по паспорту в офисе банка.

— После прохождения процедуры идентификации клиенту будут доступны кредитные продукты банка, оформить которые можно непосредственно в самом банкомате. Кредитное предложение будет учитывать данные о потенциальном заемщике из ЕБС и из внутренних систем банка. Одобренную сумму займа можно будет получить в самом АТМ сразу после проведения скоринга, — ожидают в ПСБ.

«Ростелеком» разработал сервис, который обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователя с точностью свыше 99,99%, заявили «Известиям» в компании (выступает оператором ЕБС).

В пресс-службе уточнили, что эту технологию кредитные организации могут использовать в том числе в банкоматах. Однако за обеспечение дополнительных мер безопасности конечного сервиса в данном случае отвечают банки, подчеркнули в «Ростелекоме».

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Для того чтобы подключить в банкомате функцию распознавания лица, не нужно дорогостоящее оборудование: камера с хорошим разрешением и сканер отпечатков пальцев — это массовые технологии, применяющиеся, например, в смартфонах и ноутбуках, пояснил гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Он отметил, что камеры уже есть в каждом АТМ. Стоимость итогового решения будет зависеть от цены софта, который покупается сразу для всех устройств самообслуживания. Его цена доходит до $500.

— Биометрический модуль может не распознать легитимного владельца карты. Например, сканер не считывает лицо из-за неудачного освещения. Также мошенник может быть распознан как владелец счета: какие-то сканеры обманывают с помощью фотографии. В целом при использовании биометрии риск ошибок на нынешнем этапе развития технологий вполне реальный. Именно поэтому сейчас биометрические системы используются как дополнительный, а не основной способ идентификации, — считает Денис Бурлаков.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о рисках внедрения биометрических банкоматов.

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