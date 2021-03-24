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10:35 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о скором росте ставок по кредитам

При худшем сценарии, связанном с инфляцией, возможно повышение ключевой ставки до 6%.

Источник: РИА "Новости"

В России в скором времени могут заметно вырасти ставки по кредитам. Это произойдёт из-за стремительного изменения монетарной политики Центробанка РФ. Таков результат исследования, проведённого агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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По мнению экспертов НКР, ключевая ставка будет поднята с нынешних 4,5% до 5−5,25% к концу этого года. Если ситуация с инфляцией окажется хуже планируемой, возможно и повышение до 6%. Следующего повышения следует ждать уже в апреле.

«Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75−1 процентный пункт до конца года», — цитирует РИА «Новости» аналитиков.

При этом вкладчикам не следует ожидать больших доходов от процентов: банки в целях сохранения маржинальности будут повышать ставку по вкладам физических лиц достаточно медленно. Следует ожидать роста не более 0,5—0,75 в течение 2021 года.

Добавим, что, по данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в стране в январе этого года составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.

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