08:26 (мск), источник: Известия
Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже увеличивался на 0,7% и превысил 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 07:46 мск в среду, 24 марта.
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Уточняется, что стоимость валюты составляла 91,15 рубля.
В последний раз подобная стоимость валюты отмечалась 25 февраля 2021 года.
Накануне курс евро во вторник поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта: тогда европейская валюта торговалась на уровне 90,73 рубля.
За день до этого старший аналитик УК «Альфа-Капитал» предсказал, что неделя будет отличаться снижением аппетита к инвестиционному риску. По его словам, после почти беспрерывного роста с начала февраля на рынок нефти пришла «ощутимая коррекция». Цена на Brent с начала недели потеряла больше 8%, сопоставимыми были и потери нефтяного субиндекса S&P500. На этом фоне просел и индекс Мосбиржи.
Финансовый аналитик Андрей Кузнецов 13 марта предсказал, что рубль укрепит позиции, а доллар ждет серьезный обвал. Согласно его прогнозу, американская валюта достигнет максимума в 75−76 рублей за доллар, но к концу апреля позиция спадет и случится обвал до 70−71 рубля.