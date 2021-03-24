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08:26 (мск), источник: Известия

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже увеличивался на 0,7% и превысил 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 07:46 мск в среду, 24 марта.

ЦБ: $ 75.3585   +0.75 € 89.7670   +1.11 ММВБ: $ 76.6900   +0.30 € 90.8000   +0.34
Источник: Reuters

Уточняется, что стоимость валюты составляла 91,15 рубля.

В последний раз подобная стоимость валюты отмечалась 25 февраля 2021 года.

Накануне курс евро во вторник поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта: тогда европейская валюта торговалась на уровне 90,73 рубля.

График EURRUB от TradingView

За день до этого старший аналитик УК «Альфа-Капитал» предсказал, что неделя будет отличаться снижением аппетита к инвестиционному риску. По его словам, после почти беспрерывного роста с начала февраля на рынок нефти пришла «ощутимая коррекция». Цена на Brent с начала недели потеряла больше 8%, сопоставимыми были и потери нефтяного субиндекса S&P500. На этом фоне просел и индекс Мосбиржи.

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов 13 марта предсказал, что рубль укрепит позиции, а доллар ждет серьезный обвал. Согласно его прогнозу, американская валюта достигнет максимума в 75−76 рублей за доллар, но к концу апреля позиция спадет и случится обвал до 70−71 рубля.

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