Полтысячи иностранцев отказались от земельных участков в Крыму

По данным специалистов, ранее иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму.
Согласно последним выпискам Росреестра, отмечают они, к 1 января 2021 года это число снизилось до 11 тыс.
Напомним, с 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных граждан и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма и Севастополя. Соответствующий указ год назад подписал президент Владимир Путин.
Как сообщили «Ъ» в Госсовете Крыма, даже в таких условиях иностранцы могут сохранить свою недвижимость на территории российского полуострова, взяв в аренду земельные участки, на которых она была построена. При этом собственник имеет приоритет перед другими претендентами на аренду участка.