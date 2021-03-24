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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Полтысячи иностранцев отказались от земельных участков в Крыму

Зарубежные собственники отказались от 500 земельных участков в Крыму после вступления в силу запрета иностранцам владеть землей на территории полуострова, сообщили «Ъ» в Госсовете республики.

По данным специалистов, ранее иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму.

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Согласно последним выпискам Росреестра, отмечают они, к 1 января 2021 года это число снизилось до 11 тыс.

Напомним, с 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных граждан и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма и Севастополя. Соответствующий указ год назад подписал президент Владимир Путин.

Как сообщили «Ъ» в Госсовете Крыма, даже в таких условиях иностранцы могут сохранить свою недвижимость на территории российского полуострова, взяв в аренду земельные участки, на которых она была построена. При этом собственник имеет приоритет перед другими претендентами на аренду участка.

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