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17:22 (мск), источник: Секрет Фирмы

Мировые поставки нефти оказались под угрозой из-за застрявшего в Суэцком канале судна

Контейнеровоз Ever Given, застрявший на мели в Суэцком канале, намертво перекрыл движение на одном из самых интенсивных водных путей в мире. В результате мировые поставки нефти оказались под угрозой — десятки судов с топливом были вынуждены искать обходные пути и уже не сумеют дойти до портов в запланированное время.

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фотографий
6
фотографий

Вечером 23 марта один из крупнейших в мире кораблей-контейнеровозов Ever Given (длина — 400 м, ширина — 59 м) компании Evergreen случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра, сообщил Bloomberg. Инцидент произошёл на юге Суэцкого канала — развернувшийся на 90 градусов контейнеровоз полностью перекрыл его, не оставив другим судам ни малейшего шанса пройти дальше. Корабль следовал из Китая в Нидерланды под панамским флагом и должен был прибыть в европейскую страну 31 марта.

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Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в «пробку»

Для установки причин произошедшего уже направили экстренно сформированный технический комитет, а на берегу у места ЧП работают землекопы, сообщило издание Cairo24. Однако операция по снятию Ever Given с мели может продлиться ещё около двух дней. Буксиры уже несколько раз пытались вытащить судно, но успехом их усилия не увенчались.

В результате образовалась пробка из десятков грузовых судов, следовавших привычным маршрутом по одной из важнейших судоходных линий. По оценкам Financial Times, всего за несколько часов после инцидента у северного и южного входа в Суэцкий канал скопились суда, на борту которых находилось около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки, направив те корабли, которые могли туда пройти, в обход пробки. Но многие суда до сих пор вынуждены ждать решения проблемы.

Эксперты высказали опасение, что дальнейшая блокировка судов может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей.

По словам специалистов, сейчас фрахтователи и владельцы судов оказались фактически в безвыходном положении — маршрут в обход Африки займёт значительно больше времени и обойдётся дороже, чем пара дней простоя. Однако и эти дни сулят им большие убытки.

В перспективе это грозит краткосрочным скачком мировых цен на нефть и изменениями в транспортных тарифах.

Brent от TradingView
Уже сейчас нефть подорожала на 3% за день — 24 марта Brent торговалась около $63 за баррель, притом что три недели подряд цены снижались на фоне новых коронавирусных ограничений в Европе.

Аналитики также предположили, что такая реакция рынка свидетельствует о скрытых ожиданиях возобновления роста спроса на топливо.

Суэцкий канал протяжённостью 193 км является главным маршрутом для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Ежедневно через него проходит около 600 000 баррелей сырой нефти — почти 10% морской торговли. В обратную сторону поставляют нефтепродукты — мазут и нафту.

Арина Корелина

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