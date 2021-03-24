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20:39 (мск), источник: ТАСС

Цены на нефть выросли на 5% после блокировки Суэцкого канала

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Инцидент в Суэцком канале, где из-за вставшего поперек русла контейнеровоза оказалось полностью заблокировано движение судов, вызвал повышение цен на нефть на 5%. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Источник: Reuters

Блокировка движения привела к тому, что в Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

Согласно заявлению администрации водной артерии, соединяющей Красное и Средиземное моря, к этому часу осуществляется движение с севера на юг. «Через Суэцкий канал в обычном режиме проходит северный конвой судов из Порт-Саида, — говорится в обнародованном заявлении. — Параллельно с этим продолжаются интенсивные усилия по снятию с мели и отбуксировке застрявшего на 151-м км канала судна компании Ever Given».

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По имеющейся информации, только на входе в канал с южной стороны к вечеру среды скопилось 15 судов, еще утром их было менее 10. Пробка из желающих пройти канал судов растянулась почти до Индии. Основное движение осуществляется сейчас по старому руслу канала. В настоящее время изучается вопрос о возможности пуска судов по схеме, существовавшей до открытия нового русла — по 12 часов в каждом направлении. Спасательным бригадам удалось частично сдвинуть с мели контейнеровоз, перегородивший канал.

Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу.

Brent от TradingView
Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами.

Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего каналом следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

В 2014 году началось строительство параллельного канала длиной 72 км с целью обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен через год. В результате время прохождения сократилось с 22 до 11 часов. Его глубина превышает 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Ежегодный грузопоток превышает 1 млрд тонн.

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