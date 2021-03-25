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05:49 (мск), источник: Life.ru

Поставки нефти из России в США достигли максимума за десять лет

Москва заняла второе место по объёмам продажи сырья Вашингтону, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

Источник: Reuters

США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

По данным ведомства, в сутки объёмы поставок составили 538 тысяч баррелей. В годовом выражении импорт из России вырос на 3,5%.

Так, Россия оказалась на втором месте по объёмам продажи нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию. На рекордный рост российских поставок могли повлиять санкции против Венесуэлы, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

«Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжёлой», — заявил Маринченко в беседе с РИА «Новости».

Ранее Лайф писал о том, почему цены на бензин не снижаются вслед за стоимостью нефти.

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