05:49 (мск), источник: Life.ru
Поставки нефти из России в США достигли максимума за десять лет
Москва заняла второе место по объёмам продажи сырья Вашингтону, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
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США, несмотря на сложности
Так, Россия оказалась на втором месте по объёмам продажи нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию. На рекордный рост российских поставок могли повлиять санкции против Венесуэлы, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжёлой», — заявил Маринченко в беседе с РИА «Новости».
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