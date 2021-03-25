13:08 (мск), источник: Известия
Спрос на чемоданы в России вырос почти в пять раз
Сервис по доставке продуктов и товаров «СберМаркет» зафиксировал рост продаж товаров для путешествий, в частности чемоданов.
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В марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года, согласно результатам исследования, оказавшимся в распоряжении «Известий».
По внутренним данным компании, средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3364 рубля.
Среди гигиенических наборов россияне стали чаще выбирать дорожный набор с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки — продажи в марте выросли в 3,1 раза, отмечается в сообщении.
Набор баночек для шампуня, геля для душа и других принадлежностей остался на уровне февраля.
Продажи
Ранее, 24 марта, сообщалось, что размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15−20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.