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13:08 (мск), источник: Известия

Спрос на чемоданы в России вырос почти в пять раз

Сервис по доставке продуктов и товаров «СберМаркет» зафиксировал рост продаж товаров для путешествий, в частности чемоданов.

Источник: Известия

В марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года, согласно результатам исследования, оказавшимся в распоряжении «Известий».

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По внутренним данным компании, средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3364 рубля. Сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.

Среди гигиенических наборов россияне стали чаще выбирать дорожный набор с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки — продажи в марте выросли в 3,1 раза, отмечается в сообщении.

Набор баночек для шампуня, геля для душа и других принадлежностей остался на уровне февраля.

Продажи сумок-переносок для животных допустимых размеров выросли незначительно — в 1,1 раза и также сохранились на уровне февраля.

В пресс-службе компании связали рост продаж товаров для путешествия с постепенным открытием границ и доступным кешбэком.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15−20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.

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