Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Специалисты сначала определят, в каком регионе страны мелочь востребована меньше всего. После этого там будет проведен эксперимент.
По данным регулятора, в начале 2021 года в обращении у граждан России находилось 69 млрд монет на сумму 113 млрд рублей.
«Пилот ориентирован на население», — подчеркнули в Центробанке. К проведению эксперимента привлекут технологического партнера, который установит оборудование для приема монет в конкретных местах.
О том, что Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монет, регулятор указывал в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы». Как добавляет «Газета.ру», специализированное оборудование уже находится на рынке, однако низкая рентабельность при высокой комиссии для россиян из‑за низкой номинальной стоимости монеты препятствует его распространению.
Ранее 25 марта отмечалось, что объем наличных денег в России превысил 13 трлн рублей. За прошлый год прирост составил 30%, что на 2,9 трлн рублей больше. Такого не наблюдалось последние десять лет. При этом население и бизнес активно переходят на безналичные расчеты. В ЦБ уже назвали эту ситуацию «парадоксом наличных».
23 марта в ЦБ сообщили, что к 2025 году в России появятся банкноты с обновленным дизайном. Изменения затронут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году. Концептуальный дизайн купюры уже разработан и одобрен советом директоров ЦБ РФ.