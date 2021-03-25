Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 мартаДень работника культуры в России, основание Венеции и другие события
Фоторепортажи
26Body Worlds
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11:16 (мск), источник: Известия

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России запланировал проведение пилотного проекта по сбору монет через специальные приемники. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального банка в среду, 24 марта.

Источник: Reuters

Специалисты сначала определят, в каком регионе страны мелочь востребована меньше всего. После этого там будет проведен эксперимент.

По данным регулятора, в начале 2021 года в обращении у граждан России находилось 69 млрд монет на сумму 113 млрд рублей.

Новость
Компания вернула долг по зарплате 230 килограммами грязных монет

«Пилот ориентирован на население», — подчеркнули в Центробанке. К проведению эксперимента привлекут технологического партнера, который установит оборудование для приема монет в конкретных местах.

О том, что Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монет, регулятор указывал в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы». Как добавляет «Газета.ру», специализированное оборудование уже находится на рынке, однако низкая рентабельность при высокой комиссии для россиян из‑за низкой номинальной стоимости монеты препятствует его распространению.

Ранее 25 марта отмечалось, что объем наличных денег в России превысил 13 трлн рублей. За прошлый год прирост составил 30%, что на 2,9 трлн рублей больше. Такого не наблюдалось последние десять лет. При этом население и бизнес активно переходят на безналичные расчеты. В ЦБ уже назвали эту ситуацию «парадоксом наличных».

23 марта в ЦБ сообщили, что к 2025 году в России появятся банкноты с обновленным дизайном. Изменения затронут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году. Концептуальный дизайн купюры уже разработан и одобрен советом директоров ЦБ РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ход быком: малый бизнес первым почувствовал на себе ужесточение политики ЦБ
Бумажные тигры: россияне на всякий случай держат наличные при себе
Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» США против России
Forbes назвал самые надежные российские банки
Факел олимпийского огня Игр-2020 погас в первый день эстафеты
В России выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса
Генпрокуратура описала типичного преступника в России
Власти предложили распространить курортный сбор на всю Россию
Hi-Tech
F-35B пострадал от собственного оружия. Как это было Технике нанесен миллионный ущерб
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Десятый правнук британской королевы родился на полу в ванной Зара Тиндолл стала многодетной матерью.
Леди
61-летняя Лариса Гузеева в образе подростка взбудоражила сеть Телеведущая выбрала молодежный образ для съемок
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
Балкон и лоджия: какие табу есть в их обустройстве
6 идей из интерьеров скандинавских кухонь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь