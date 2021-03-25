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14:31 (мск), источник: Ведомости

В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США.

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Источник: Reuters

«Я не соглашусь со словом “лихорадит”. Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что «рынок рубля лихорадит в ожидании американских санкций».

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Он отметил, что Кремлю неизвестно о сроках введения санкций против России. «А что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне», — сказал Песков.

23 марта курс евро превысил 90 руб. впервые с начала месяца. Курс доллара превысил 76 руб. впервые с начала февраля.

Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».

Доллар от TradingView

Сегодня, 25 марта, доллар торгуется на уровне 75,9 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 13:23 по мск курс доллара составил 75,89 руб. Курс евро на 13:24 по мск составил 89,67 руб.

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