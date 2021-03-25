14:57 (мск), источник: РБК
Bloomberg предупредил о перебоях с туалетной бумагой
К возникновению дефицита может привести нехватка мощностей для доставки из Южной Америки необходимого производителям туалетной бумаги сырья.
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В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 миру угрожают перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg.
В то время как в ряде стран мира вновь ограничивается работа магазинов и потребители увеличивают домашние запасы, производители туалетной бумаги могут столкнуться с нехваткой сырья.
Причиной дефицита, по данным Bloomberg, может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках
По словам Шальки,
РБК направил запросы в компании Essity и «Сыктывкар Тиссью Груп», продающих туалетную бумагу в России.
Весной 2020 года на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага. Спрос на подобные товары резко вырос еще в середине марта, до закрытия непродовольственных магазинов и объявления самоизоляции. Власти несколько раз делали заявления о том, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров, в связи с чем угрозы дефицита нет.
Евгений Калюков