15:22 (мск), источник: Секрет Фирмы
Падение биткоина лишило трейдеров более $2 млрд за сутки
Трейдеры за сутки лишились более $2 млрд
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В ночь на 25 марта курс биткоина опускался до $51 500. Это минимальный показатель с 8 марта. По данным на 14:21 мск биткоин торгуется на уровне 52 979 за монету, снижаясь за сутки на 6,5%.
Падение курса биткоина привело к тому, что трейдеры к 13:24 мск потеряли $2,03 млрд. Убытки понесли 282 074 пользователя, показали данные сервиса bybt. Крупнейший убыток за одну сделку составил почти $35,6 млн.
Биткоин падает в преддверии рекордной экспирации (завершения обращения срочных контрактов на бирже) опционов объёмом в $6 млрд. Она произойдёт 26 марта.
При этом ещё 24 марта курс первой криптовалюты в
По мнению главы старейшей в мире криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла, в ближайшие 10 лет стоимость биткоина вырастет до $1 млн. Он добавил, что такая цена вполне приемлема.
Алексей Терёшин