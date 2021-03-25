18:34 (мск), источник: Life.ru
МЭР решило продлить «заморозку» цен на сахар и масло
Всему виной риск острого скачка цен на эти группы товаров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Правительство продлевает действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло
На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что мы наблюдаем риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. Мы изначально понимали, что решение будем принимать в конце марта и риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась.
По словам Решетникова, правительство решило обсудить с предпринимателями не только продление заморозки цен, но и предпринять дополнительные меры поддержки их бизнеса. Он заверил, что доходность у производителей масла и сахара будет обеспечена.
«Принято решение не только о продлении соглашений, но и о дотировании, по сути, производителей сахара при поставках сахара в розничные сети. И размер этой субсидии определён в пять рублей в расчёте на килограмм — то, что Минсельхоз сейчас предлагает. И, по оценкам Минсельхоза, этого достаточно для того, чтобы обеспечить рентабельность производителям сахара и рентабельность посевов сахарной свёклы», — отметил Решетников.
Ранее Лайф сообщал, что цены на сахарный песок, подсолнечное масло и яйца в России действительно ускорили рост, а вот курица с 16 по 22 марта стала дорожать несколько медленнее.
Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.