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06:36 (мск), источник: Известия

Эксперты оценили перспективы цен на нефть из-за затора в Суэцком канале

Блокировка Суэцкого канала не удержала цены на нефть, марка Brent 25 марта подешевела на 4% — до $61,4 за баррель. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют большее снижение цены на нефть из-за фундаментального фактора — третьей волны коронавируса в мире.

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Танкеры, которые скопились на входе в Суэцкий канал, начали разворачивать в обход, через Африку, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Несмотря на это, очевидно, что ситуация временная и никакого долгосрочного эффекта на экономику различных стран не окажет, понесут убытки лишь некоторые компании, заключил он.

«Россия в целом ущерб не понесла. Ущерб понесли только отдельные российские производители, у которых застряли в Суэцком канале грузы в совокупности на $160 млн. Но это не слишком большая сумма, чтобы говорить об ущербе для страны», — добавила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Инцидент в Суэцком канале также вызвал повышение цен на нефть на 6%. 24 марта за день котировки взлетели до $64 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Но уже 25 марта стоимость черного золота вновь начала снижаться — цена упала на 4%.

Пробка на канале стала кратковременным фактором удорожания нефти, пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, опасения слабого восстановления спроса на фоне третьей волны пандемии оказались важнее для котировок, чем авария в Суэцком канале. В дальнейшем можно ожидать, что цены на сырье продолжат снижаться, заметил эксперт.

Brent от TradingView
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