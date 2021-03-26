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01:56 (мск), источник: Известия

Аналитики оценили модернизацию горячего водоснабжения в РФ в 2 трлн рублей

Модернизация сетей для улучшения качества горячей воды может обойтись в 2 трлн рублей. Такую оценку «Известиям» дали эксперты и представители отрасли.

Источник: Известия

Сегодня в открытых системах теплоснабжения в России из кранов течет такая же горячая вода, как в батареях, она нередко плохого качества и опасна для здоровья, говорят эксперты. Еще 2011 году правительство приняло поправку в закон, согласно которой с 1 января 2022 года во всех жилых домах горячая вода для кранов и для батарей должна подаваться раздельно.

Переоборудовать нужно не менее 60% жилого фонда, следует из документа.

«С тех пор доля получающих горячее водоснабжение (теплоснабжение) по закрытой схеме увеличилась только на 10%, и, преимущественно, за счет подключения новых объектов (…). Отраслевые министерства свидетельствуют о неготовности регионов к переходу на закрытую систему ГВС и, прежде всего, из-за отсутствия обоснованности и источников финансирования», — сказано в материалах комитета Госдумы по энергетике, с которыми ознакомились «Известия».

В масштабах страны такое переоборудование может стоить порядка 2 трлн рублей, подсчитали в ИАЦ «Альпари».

«ЖКХ никогда не отличалось своей прозрачностью, а накопившиеся и отложенные технические проблемы при реализации такого крупного федерального проекта обязательно вскроются. Он может обойтись в 1,5−2 трлн рублей и даже больше», — отметил представитель информационно-аналитического центра Андрей Лобода.

Сумма действительно может превысить указанный показатель, согласен источник «Известий» в отрасли. Переоценка затрат во время реализации задачи покажет серьезные расхождения с первоначальным бюджетом, особенно в небольших отдаленных городах и поселках, включая северные территории, добавил Андрей Лобода.

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