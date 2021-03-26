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02:05 (мск), источник: Известия

Банки намерены пометить ненадежных клиентов к середине 2022 года

Банк России уже разрабатывает программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). К середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе рассчитывают, что закон о ее запуске будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в конце этого — начале 2022 года, что позволит пометить ненадежных клиентов.

Источник: Известия

«Информация до них будет доводиться ежедневно через “личные кабинеты”. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе», — заявили в Банке России.

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, считает, что платформа будет полезной. Она поможет устанавливать риск клиента с учетом оценки Центробанка, который имеет огромный опыт в подобных вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и соответственно владеет большей платежной информацией.

Банковское сообщество в целом поддерживает появление единой системы с информацией о риск-профиле юрлиц, однако к концепции платформы ЗСК есть вопросы, в том числе — относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

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