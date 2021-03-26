Банки намерены пометить ненадежных клиентов к середине 2022 года

«Информация до них будет доводиться ежедневно через “личные кабинеты”. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе», — заявили в Банке России.
Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, считает, что платформа будет полезной. Она поможет устанавливать риск клиента с учетом оценки Центробанка, который имеет огромный опыт в подобных вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и соответственно владеет большей платежной информацией.
Банковское сообщество в целом поддерживает появление единой системы с информацией о риск-профиле юрлиц, однако к концепции платформы ЗСК есть вопросы, в том числе — относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.