Список продуктов, ввоз которых из Европы Россия запретила в 2014 году, необходимо скорректировать, исключив из него сыр пармезан, сказал Forbes посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. «По моему мнению, [он] был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — сказал дипломат.
По его словам, Италия не настаивает на полной отмене продуктовых санкций, понимая, что «они должны быть симметричным ответом на санкции».
Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения.
Паскуале Терраччанопосол Италии
Он отметил, что Италия не желает изоляции России, а стремится сохранить ее в качестве партнера, с которым есть диалог по вопросам взаимного интереса. «Разногласия не должны сказываться на сотрудничестве в других секторах», — подчеркнул посол.
Евросоюз и США в 2014 году ввели санкции против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. При этом санкционный список пересматривался: в частности, из-под действия продуктового эмбарго исключили племенных сухопутных улиток.
Ранее Италия уже просила Россию отменить эмбарго в отношении пармезана. В 2019 году министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что передал соответствующую просьбу российскому коллеге Сергею Лаврову. «Я думаю, что эмбарго на “пармиджано реджано” несправедливо. Этот тип сыра не содержит лактозы, но попал в перечень [молочных] продуктов, на которые распространяется контрсанкция», — объяснял министр. Производство пармезана — важный промышленный сегмент для Италии, к тому же этот сыр «дарит счастье тем, кто его ест», отмечал он.
Николай Усков, Андрей Злобин