08:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Bloomberg: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на перевозки
Доход с услуг морских перевозок танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти) из Ближнего Востока в Китай
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Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти $8 тыс., что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу), стоят около $17 тыс. за день — это наибольший показатель с июня 2020 года.
Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит Ever Given, принесла извинения за инцидент в Суэцком канале. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу», — указано на сайте компании (перевод ТАСС).
Контейнеровоз Ever Given развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина — 400 м, ширина — 59 м. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) утверждает, что причиной происшествия в Суэцком канале стал сильный ветер. Накануне МИД России предупредил, что разблокировка морского пути может занять несколько недель.