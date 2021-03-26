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08:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на перевозки

Доход с услуг морских перевозок танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти) из Ближнего Востока в Китай из-за блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given выросли до $1371 в день, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что цены повысились на перевозки маршрутом, напрямую не затронутым инцидентом в Суэцком канале.

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Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти $8 тыс., что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу), стоят около $17 тыс. за день — это наибольший показатель с июня 2020 года.

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит Ever Given, принесла извинения за инцидент в Суэцком канале. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу», — указано на сайте компании (перевод ТАСС).

Контейнеровоз Ever Given развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина — 400 м, ширина — 59 м. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) утверждает, что причиной происшествия в Суэцком канале стал сильный ветер. Накануне МИД России предупредил, что разблокировка морского пути может занять несколько недель.

Brent от TradingView
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