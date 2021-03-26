12:20 (мск), источник: ТАСС
«Одноклассники» обновили дизайн логотипа
Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств, рассказали в компании.
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. «Одноклассники» к 15-летию обновили дизайн логотипа в мобильном приложении и в десктопной версии. Об этом говорится в сообщении соцсети.
«Социальная сеть “Одноклассники” в день собственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый», — сообщили в компании.
Наиболее заметные изменения коснулись «шапки» сайта — верхнего меню десктопной версии соцсети: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип «Одноклассников» теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан
Кроме того, в течение года «Одноклассники» запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. На данный момент сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации».
В ближайшие месяцы компания также обновит интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: «Одноклассники» уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов.
«Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории “Одноклассников”. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год», — добавили в соцсети.