Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11Барселона во время гражданской войны в Испании
12:20 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» обновили дизайн логотипа

Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств, рассказали в компании.

Источник: OK

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. «Одноклассники» к 15-летию обновили дизайн логотипа в мобильном приложении и в десктопной версии. Об этом говорится в сообщении соцсети.

«Социальная сеть “Одноклассники” в день собственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый», — сообщили в компании.

Источник: OK

Наиболее заметные изменения коснулись «шапки» сайта — верхнего меню десктопной версии соцсети: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип «Одноклассников» теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой компании специально для социальной сети в 2020 году.

Также отмечается, что сайт соцсети получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, это позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах.

Кроме того, в течение года «Одноклассники» запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. На данный момент сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации».

В ближайшие месяцы компания также обновит интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: «Одноклассники» уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов.

«Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории “Одноклассников”. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год», — добавили в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Макрон заявил о «новой мировой войне» из-за вакцин и России
Музыкант Александр Липницкий погиб в Подмосковье
«Одноклассники» назвали самые щедрые на «подарки» регионы
Вокруг контейнеровоза в Суэцком канале начали углублять дно
Общее число заболевших COVID-19 в РФ превысило 4,5 млн человек
Почему в Казахстане полностью запрещают русский язык
Китай ввел новые санкции против Великобритании
Кино
Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем На пике карьеры актриса перестала участвовать в крупных проектах
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Леди
61-летняя Лариса Гузеева в образе подростка взбудоражила сеть Телеведущая выбрала молодежный образ для съемок
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Мясников заболел и дал совет россиянам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь