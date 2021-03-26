Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

Социальная пенсия — это регулярная госвыплата, которая предоставляется гражданам по достижении нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии.
Также социальную пенсию получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, — говорится на сайте правительства.— В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд руб. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек». Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, уточнили в сообщении.
В прошлом году средняя социальная пенсия после индексации составила около 9,85 тыс. руб. Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год» в установленном законом порядке.