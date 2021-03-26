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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий в России на 3,4% с 1 апреля, в среднем пенсия составит 10 183 руб. Решение коснется почти 4 млн человек. В 2020 году социальные пенсии проиндексировали на 6,1%.

Источник: Reuters

Социальная пенсия — это регулярная госвыплата, которая предоставляется гражданам по достижении нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии.

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Также социальную пенсию получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, — говорится на сайте правительства.— В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд руб. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек». Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, уточнили в сообщении.

В прошлом году средняя социальная пенсия после индексации составила около 9,85 тыс. руб. Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год» в установленном законом порядке.

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