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13:31 (мск), источник: RTVi

Lloyd’s: блокировка Суэцкого канала стоит мировой торговле $400 млн в час

Блокировка Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом обходится мировой торговле каждый час в $400 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные компании Lloyd’s List, которая собирает статистику по судоходству.

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Эта оценка основана на приблизительной стоимости товаров, которые ежедневно перевозят по Суэцкому каналу. Она составляет примерно $9,6 млрд.

Через Суэцкий канал проходит 12% всех товаров в мире. До 10% от этого объема составляет транспортировка энергоносителей. Остальное приходится на потребительские товары.
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Крупнейшая в мире организация судовладельцев Балтийский и международный морской совет (БИМКО) предупреждает, что пробка в Суэцком канале будет расти и дальше, что повлияет на поставки товаров по всему миру. Через Суэц, например, идет треть торговых маршрутов из Азии к Восточному побережью США. Остальное приходится на Панамский канал.

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По оценке Всемирного совета судоходства, средняя пропускная мощность Суэцкого канала составляет 106 судов в день. Если его закрыть на два дня, то еще два дня понадобится, чтобы рассосалась пробка, и чем дольше продлится закрытие, тем дольше будут чувствоваться последствия.

Некоторые судовладельцы решили не ждать, и уже отправляют свои суда в обход Африки, что увеличит путь примерно на девять дней.

Суэцкий канал заблокирован уже третий день после того, как контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель и перегородил его.

Управление канала направило для исправления ситуации земснаряды, которые будут углублять дно около Ever Given, и буксиры, которые должны будут развернуть его. В управлении также сказали, что приняли предложение США оказать помощь в разблокировке канала.

На снятие контейнеровоза с мели, по последним данным, понадобится не меньше недели, сообщает Bloomberg.

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