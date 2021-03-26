Lloyd’s: блокировка Суэцкого канала стоит мировой торговле $400 млн в час

Эта оценка основана на приблизительной стоимости товаров, которые ежедневно перевозят по Суэцкому каналу. Она составляет примерно $9,6 млрд.
Через Суэцкий канал проходит 12% всех товаров в мире. До 10% от этого объема составляет транспортировка энергоносителей. Остальное приходится на потребительские товары.
Крупнейшая в мире организация судовладельцев Балтийский и международный морской совет (БИМКО) предупреждает, что пробка в Суэцком канале будет расти и дальше, что повлияет на поставки товаров по всему миру. Через Суэц, например, идет треть торговых маршрутов из Азии к Восточному побережью США. Остальное приходится на Панамский канал.
По оценке Всемирного совета судоходства, средняя пропускная мощность Суэцкого канала составляет 106 судов в день. Если его закрыть на два дня, то еще два дня понадобится, чтобы рассосалась пробка, и чем дольше продлится закрытие, тем дольше будут чувствоваться последствия.
Некоторые судовладельцы решили не ждать, и уже отправляют свои суда в обход Африки, что увеличит путь примерно на девять дней.
Суэцкий канал заблокирован уже третий день после того, как контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель и перегородил его.
Управление канала направило для исправления ситуации земснаряды, которые будут углублять дно около Ever Given, и буксиры, которые должны будут развернуть его. В управлении также сказали, что приняли предложение США оказать помощь в разблокировке канала.
На снятие контейнеровоза с мели, по последним данным, понадобится не меньше недели, сообщает Bloomberg.