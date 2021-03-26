Иридий обошёл биткоин по темпам роста стоимости. Но вложиться в этот металл не так просто

С начала января иридий вырос в цене на 131%, тогда как биткоин — на 85%, отметил Bloomberg. По словам фирмы Heraeus Group, стоимость иридия растёт из-за перебоев в поставках в 2020 году. Кроме того, на металл идёт активный спрос — он нужен для производства электронных дисплеев.
Сейчас, согласно данным Johnson Matthey, иридий стоит $6000 за унцию (28,3495 г). То есть он почти в три раза дороже золота, которое стоит $1734 за тройскую унцию (31,1035 г). Для сравнения: биткоин торговался на уровне $53 400 за монету (на 18:39 мск).
Иридий — один из самых редких драгоценных металлов на Земле. Его получают как побочный продукт при рафинировании палладия и платины. Купить иридий на бирже или через биржевой фонд не получится. Некоторые крупные инвесторы покупают этот металл напрямую у производителей, а индивидуальные инвесторы могут рассчитывать лишь на предложение от нескольких дилеров и могут приобрести иридий в виде слитков.
Спрос на иридий не поспевает за предложением, цены растут. По оценкам Heraeus Group мировое производство иридия составляет лишь около 250 000 унций, или чуть более 7 т, в год. Эксперты считают, что высокие цены должны побудить держателей иридия к продаже этого актива.
При этом вместе с иридием вырос спрос и на другие металлы платиновой группы. Например, стоимость родия на этой неделе достигла рекордных $29 800 за унцию, а цена на рутений обновила максимум за 13 лет. Кроме того, палладий сейчас торгуется недалеко от максимальных значений.