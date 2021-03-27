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09:12 (мск), источник: ТАСС

Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек

Планируется рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ РФ для мигрантов, добавил вице-премьер.

Источник: Агентство «Москва»

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает около 1,5−2 млн человек. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В стране сегодня 1,5−2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза. То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки», — сказал Хуснуллин.

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Вице-премьер отметил, что сегодня в стране улучшается эпидемическая ситуация и снижается число заразившихся коронавирусной инфекцией, поэтому планируется рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ РФ для рабочих. При этом, по словам Хуснуллина, проблему дефицита строителей также будут решать за счет обучения и переквалификации кадров.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. В свою очередь, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в «ручном управлении», механизм для массового въезда строителей из других стран пока прорабатывается.

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