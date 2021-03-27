09:12 (мск), источник: ТАСС
Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек
Планируется рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ РФ для мигрантов, добавил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает около 1,5−2 млн человек. Об этом сообщил журналистам
«В стране сегодня 1,5−2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись
В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать