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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Экспортную пошлину на подсолнечник поднимут до 50%

Ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника из России с 1 июля по 1 сентября составит 50%, но не менее $320 за 1 тонну, сообщило Минэкономразвития. Оно отметило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, входящая в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, одобрила ставку. Также комиссия одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Раньше пошлина на подсолнечник составляла 30% и не меньше €165. Решение комиссии, по сообщению Минэкономразвития, направлено на стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России, сохранение объема продукции на внутреннем рынке и «защиту граждан от скачков цен на международном рынке».

Размер пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября составит 70% разницы между базовой ценой ($1 тыс.) и индикативной (будет определяться по данным Reuters). Пошлина будет применяться до 1 сентября 2022 года.

Комиссия также одобрила продление до 1 сентября пошлины на семена рапса: ее ставка будет составлять 30%, но не менее €165. Помимо этого, по итогам заседания в Евразийскую экономическую комиссию будет внесено предложение о тарифной льготе на ввоз белого сахара с 15 мая по 1 сентября. Квоту для России предлагается установить на уровне 350 тыс. тонн.

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