19:33 (мск), источник: Life.ru
Россиян предупредили о вероятной отмене чартеров в ОАЭ
Разрешение на перелёты в летнем сезоне пока не выдала ни одна сторона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Уже с 28 марта российские авиакомпании могут начать отменять чартерные
Так, более 50 тысяч пассажиров могут попасть под отмену рейсов. Некоторые из них, запланировавшие вылет в Дубай на 28-е число, уже получили сообщения, что в расписании могут произойти «значительные изменения».
Власти ОАЭ не получили разрешения от российской стороны на полёты в Москву и
Напомним, регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года. Те, кому разрешён въезд в принимающую страну, также могли совершать перелёты на