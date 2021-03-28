Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешение на полеты

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», — сообщил он.
О том, что Россия и ОАЭ договорились об условиях полетов, также сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Как уточнил РБК представитель «Победы», компания пока получила разрешение только на рейс 28 марта.
Ранее источник ТАСС сообщал, что с 28 марта, когда начинается летний сезон полетов, российские авиакомпании могут отменить чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. По словам собеседника агентства, это могло затронуть рейсы, на которые продали около 50 тыс. билетов. По его данным, по состоянию на вечер 27 марта авиационные власти России не дали разрешения на перелеты арабским перевозчикам, в ОАЭ отреагировали зеркально.
По данным источника РБК в правительстве, власти ОАЭ выступили за запрет российских чартерных рейсов в страну. Собеседник в одной из авиакомпаний в свою очередь сообщил, что из российских авиаперевозчиков ОАЭ хотели оставить только рейсы «Аэрофлота».
Авиасообщение между двумя странами частично восстановилось в сентябре, есть как прямые рейсы, так и с пересадками. Из Москвы в Дубай летают «Аэрофлот», и «Победа», из Санкт-Петербурга — «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», S7 и Emirates.