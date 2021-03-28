01:05 (мск), источник: Известия
Магия чисел: турбизнесу пророчат трансформацию
Цифровизация в ближайшие годы может изменить всю структуру рынка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В туристической отрасли активно внедряются цифровые технологии. Это связано, кроме прочего, и с изменениями в образе потребления, вызванными пандемией. Эксперты называют цифровизацию одной из тенденций, которая должна привести к восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма. Подробности — в материале «Известий».
Пандемия внесла свои корректировки в функционирование туротрасли в целом и в поведение самих туристов. Основным критерием, который напрямую влияет на решение о поездке, сейчас является безопасность. Кроме того, клиенты хотят получать персонализированные предложения в соответствии с запросами.
— Цифровые решения будут сопровождать туристов на всех этапах — от планирования путешествия до обмена впечатлениями, обеспечивая бесшовный опыт получения услуг и позволяя получать персонализированные предложения в соответствии с запросами, — прогнозирует Алексей Волков,
В то же время пандемия обострила конкуренцию, а потому регионам, которые хотят получить туристов, приходится подстраиваться под их новые запросы, слушать и слышать клиентов. Регионы начинают заниматься цифровизацией туризма. Ведь цифровой формат помогает эффективно продвигать продукты, маршруты, туры и объекты туристической инфраструктуры.
Один из регионов, активно развивающихся в этом направлении, — Калининград. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак назвал цифровые сервисы одним из самых перспективных инструментов продвижения.
— Путешественник сам становится режиссером своего отдыха. Такая самостоятельность — это тренд последних лет, который в условиях пандемии только усилился. Поэтому это глобальная история не только для российского рынка, но для мирового рынка. Безусловно, это положительно скажется на турпотоке в те регионы, где такие сервисы будут доступны, — заявил Ермак.
Владислава Вишневская, руководитель Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры, согласна с коллегой. Эксперт говорит, что тенденции развития туристских информационных систем и платформ показывают их возрастающую значимость для рынка туристских услуг.
— Одной из важных задач для развития внутреннего и въездного туризма является создание условий для формирования туристской экосистемы, объединяющей всех участников рынка на
Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края, отметила, что пока цифровизация активнее проникла в этап формирования спроса, этап продаж,
— Цифровизации на месте элементарно нужен устойчивый интернет, а это уже инфраструктурные вопросы, капитальные вложения в развитие территорий. Например, даже при всем желании большинству владельцев средств размещения поставить электронные замки, бесконтактные системы, автоматизацию room service экономически невыгодно (с учетом того, что устойчивый интернет провести в отель за свои деньги — достаточно дорогостоящая затея). Поэтому для реальной цифровизации туротрасли на местах очень важна государственная поддержка инфраструктурных проектов, — заявила Сажаева.
Алексей Волков говорит, что цифровые решения — это фактор, который уже сейчас влияет на развитие отрасли гостеприимства. Сегодня как никогда важно иметь несколько цифровых каналов продвижения и продажи услуг: сайт, приложение,
Так, цифровизация заложена в нацпроект как одна из программ, по которой будет изменяться туротрасль. В Москве за последний год на рынок были выпущены несколько цифровых продуктов не только для потребителей, но и для отрасли: это и Russpass, и discover.moscow, и «Москвастобой». Особой популярностью в отрасли пользуется профессиональная платформа Moscow Travel Hub, на базе которой встречаются туристические сообщества Москвы, регионов РФ, коллеги из зарубежных турбордов, рассказывает Волков.
Напомним, на прошлой неделе заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что почти 70 регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass, подготовили и представили свои специальные туристические программы.
Андрей Ермак называет этот сервис эффективным и не сомневается, что он поможет регионам представить их услуги в современном цифровом формате, что положительно скажется на продвижении бренда города и региона и, как следствие, простимулирует турпоток. Ермак также рассказал, что помимо присоединения к сервису Russpass в регионе разрабатывают мобильное приложение Go Kaliningrad, которое позволит туристам интересно отдыхать в Калининградской области.
Между тем директор московского турагентства, пожелавший остаться неназванным, выразил сомнения относительно Russpass. Он отметил, что в перспективе сервис может быть полезен, но для начала необходимо убедить туристов массово покупать туры онлайн.
Да, говорят эксперты, крупнейшим каналом продаж
— Одним из важных критериев, характеризующих уровень цифровизации
— Сегменты, где предстоит многое сделать с точки зрения цифровизации — пакетные туры и автобусные перевозки, где до сих пор многие процессы происходят в ручном режиме, а доля
Цифровизация, по словам Леонида Пустова, приводит к развитию рынка за счет двух тенденций.
—
Цифровые технологии, по словам эксперта, позволяют соответствовать паттернам меняющегося потребительского поведения. Так, за изменением спроса и корректировкой цен следят системы Revenue Management, которые есть у каждой авиакомпании. Бронирование гостиницы теперь похоже на заказ такси, а потому возросла доля бронирований с мобильного телефона по приезде в город назначения. Доля бронирований гостиниц с мобильного приложения у некоторых игроков рынка достигает уже 75% от объема
После реализации настолько комплексного и масштабного проекта дальнейшая интеграция
— Визовая реформа расширила практику выдачи электронных виз до всех субъектов страны, это действительно исторический момент в индустрии гостеприимства. Электронная виза сегодня — это не только важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановится после текущего кризиса, но и дипломатический шаг в сторону укрепления имиджа страны как открытой и современной дестинации на мировой туристической карте, — заявил Волков.
Что касается конкуренции онлайна и офлайна, то по мнению игроков туррынка, эти сегменты скорее дополняют друг друга. Офлайн, безусловно, востребован, только теперь исключительно качественный.
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура не сомневается: ценность человеческого капитала сложно переоценить. Потребность в качественной консультации у туристов есть, и она огромна. Потому если сотрудники турагентства развиваются, повышают компетенцию, то они всегда смогут конвертировать знания в деньги.
— Да, возможно, это будет упаковано в другой интерфейс, и розница, например, будет давать видеоконсультации. Или, например, турагенты смогут присоединяться к платформам, где они будут консультантами, — заявил Демура.
Уже сейчас, по словам эксперта, многие туроператоры превращаются в платформы, а