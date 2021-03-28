Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
11Барселона во время гражданской войны в Испании
03:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, прозванного «налогом на грядки». Об этом сообщает «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко объяснил, что приобретение патента возможно для индивидуальных предпринимателей, чей доход за прошлый год не превысил 60 миллионов рублей, а в штате у них работает не более 15 наемных работников.

Тем же, кто ведет хозяйство для своих нужд или реализует излишки продукции приусадебного сада, покупать патент не нужно. Также это не касается владельцев дач, указал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Тем не менее, каждый владелец зарегистрированного в Росреестре земельного участка обязан выплачивать земельный налог, который рассчитывают исходя от кадастровой стоимости и имеющихся вычетов и льгот.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиянам назвали товары, которые резко подорожают к лету
В США заявили о готовности ударить по России
США проведут виртуальные учения по противодействию России
Поветкин проиграл нокаутом и лишился пояса временного чемпиона
В Суэцком канале сдвинули с места нос севшего на мель судна
Токио утонул в цветах сакуры (фото)
Десятки нокаутов: UFC готовит реванш самых опасных бойцов мира
Россияне впервые за 12 лет выиграли ЧМ в танцах на льду
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Авто
Как выглядели и таскали авто эвакуаторы 100 лет назад (фото) Любопытные истории ненавистных в наши дни спецавтомобилей
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
38-летнюю Ксению Бородину поздравляют с беременностью (фото) В сети решили, что телеведущая станет мамой в третий раз
Новости партнеров
К чему приводят попытки пересмотреть историческую правду
Газета новая, проблемы старые: редакция разгоняет фейки
Диванного эксперта на год отлучили от соцсетей
Во сколько обошлось фото фюрера в соцсети жителю Якутии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь