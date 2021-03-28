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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предсказали волну банкротств из-за отмены коронавирусных послаблений

Эксперты предсказали россиянам волну банкротств из-за отмены Центробанком части коронавирусных послаблений. Об этом URA.RU заявил член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.

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Источник: Reuters

По словам Любича, с 1 апреля резко возрастет количество должников в стране, так как с этого периода введенные ранее Банком России коронавирусные послабления и льготы прекращают свое действие.

«Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства», — сообщил специалист.

Руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников также подтвердил увеличение количества банкротств граждан. Тем не менее, несмотря на рост долговой нагрузки россиян, эксперт считает, что пик банкротств из-за пандемии COVID-19 уже прошел.

28 марта сообщалось о готовности Банка России отменить часть коронавирусных послаблений. В частности, с 1 апреля перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также банки получат возможность принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.

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