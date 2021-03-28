12:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам предсказали волну банкротств из-за отмены коронавирусных послаблений
Эксперты предсказали россиянам волну банкротств
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По словам Любича, с 1 апреля резко возрастет количество должников в стране, так как с этого периода введенные ранее Банком России коронавирусные послабления и льготы прекращают свое действие.
«Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства», — сообщил специалист.
Руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников также подтвердил увеличение количества банкротств граждан. Тем не менее, несмотря на рост долговой нагрузки россиян, эксперт считает, что пик банкротств
28 марта сообщалось о готовности Банка России отменить часть коронавирусных послаблений. В частности, с 1 апреля перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также банки получат возможность принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.