01:22 (мск), источник: Известия
Настояли на своем: валериана и пустырник подорожали на 30%
Рост цен на спиртосодержащие лекарства связан с двойным повышением стоимости фармацевтического этанола.
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Спиртовые настойки за год подорожали на 30%, посчитали в DSM Group. Это связано с тем, что с 2021 года для их производства можно использовать только фармсубстанцию этилового спирта (этанола), а она за год вдвое выросла в цене, рассказали «Известиям» в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ».
Впоследствии могут подорожать и другие препараты, поскольку спирт нужен и в производстве противовирусных и антиретровирусных (для терапии ВИЧ-инфекции) лекарств. А также как составная часть многих препаратов для госпитального применения, сообщили участники рынка.
Стоимость лекарственных спиртовых настоек за год выросла на 30%, с 24 до 32 рублей. Это следует из данных аналитической компании DSM Group, предоставленных «Известиям».
Речь идет в первую очередь о настойках пустырника и валерианы — они на первых двух местах по популярности у россиян. Подорожали также настойки боярышника (на третьем месте), прополиса, календулы, перца и пиона (четвертое и последующие места), отметили в DSM Group.
Спиртосодержащие настойки не только привычны, но и действительно нужны многим пациентам, уверен
— Существует множество средств, которые известны веками. Фарминдустрия строилась на знахарстве. Отказываться от такой продукции неправильно. Валериану, например, использовали еще древние славяне. Они заметили, что она помогает от жара в груди, успокаивает невротические состояния, проще говоря, позволяет «охладить голову», — рассказал Ян Власов.
По его словам, боярышник, снискавший скандальную славу, помогает при болезнях сердца, улучшает кровоток, состояние сосудистой стенки, влияет на калиевый обмен, который важен для сердечной мышцы.
— Некоторые люди склонны гиперболизировать проблемы со здоровьем. Именно таким пациентам куда правильнее посоветовать попить пустырник, чем транквилизаторы, — подчеркнул специалист.
Подорожание спиртовых настоек связано с законодательными изменениями, которые вступили в силу с 2021 года, уверен глава DSM Group Сергей Шуляк. По новым правилам фармпроизводители при осуществлении деятельности по производству лекарств могут использовать только фармсубстанцию этилового спирта (этанола). Изменения были внесены в 171-ФЗ о регулировании оборота спиртосодержащей продукции.
Фармсубстанция за последний год существенно подорожала, пояснил эксперт. Если в конце сентября 2020-го она стоила 630−670 рублей за один декалитр, то в январе цена поднялась до 990−1200 рублей, подчеркнула исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган.
Эта субстанция вырабатывается из зерна и мелассы (побочного продукта сахарного производства). Сейчас в России ее производит единственная компания — РФК, сообщили «Известиям» в Минпромторге.
По информации РФК, стоимость мелассы с января 2020 года по февраль 2021 года выросла с 2,5 рубля до 20,6 рубля за килограмм, говорится в ответе Росалкогольрегулирования Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медизделий от 1 марта (есть в распоряжении «Известий»).
— Оставшееся одно предприятие, по сути дела, монополист, существенно подняло цены, — отметила Надежда Дараган.
Спирт, который закупается у РФК, подорожал за год в два раза, подтвердили «Известиям» в одной из компаний, которая занимается производством настоек.
— Наше предприятие перешло на фармацевтический этанол в 2019 году. Но многие использовали обычный спирт еще в 2020 году. По химическому составу эти спирты ничем не отличаются. Их разделили исключительно законодательно, — рассказала Надежда Дараган. — Теперь, чтобы выпускать фармсубстанцию, нужны две лицензии — Минпромторга на выпуск лекарственных средств и Росалкогольрегулирования. Раньше можно было брать сырье у любого спиртового завода. Теперь же осталась единственная компания.
По ее словам, на росте стоимости настоек также сказалось введение маркировки.
Повышение отпускной стоимости продукции РФК, мотивированное удорожанием сырья для производства спирта, также подтвердили в компании «Эвалар». Там пояснили, что самостоятельно производить спирт фармкомпаниям нельзя, — в настоящее время запрещено совмещать производство спирта и фармпродукции.
— Так как не все производители этилового спирта успели зарегистрировать его как фармсубстанцию, рынок сейчас очень ограничен, что отразилось на дефиците продукта и росте цен. Постепенно продукция будет еще дорожать, и в конечном итоге это будет ощутимо для покупателя, — прогнозируют в фармацевтической компании «Вертекс».
«Известия» просили РФК разъяснить причину удорожания субстанции, но компания уклонилась от ответа на этот вопрос.
Подорожание спирта, предназначенного для фармпроизводства, может повлиять и на другую продукцию, уверен Сергей Шуляк.
— Если требование об использовании фармацевтической субстанции в качестве действующего вещества обосновано и понятно, то требование об использовании в качестве вспомогательного вещества (растворителя, стабилизатора, консерванта, экстрагента и пр.), а также в иных технологических целях вызывает недоумение, — отметила Надежда Дараган.
Рост цен на фармацевтический этанол может привести к ощутимому подорожанию фармсубстанций и спиртосодержащих лекарственных препаратов, к которым относятся противовирусные, антиретровирусные (для терапии ВИЧ-инфекции) и значительная часть препаратов для госпитального применения, считают в компании «Фармсинтез».
Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, в ведомство не поступало жалоб от потребителей фармсубстанции этанола. Производственные мощности РФК, которая на данный момент имеет обе необходимые лицензии (Минпромторга России и Росалкогольрегулирования) на производство субстанции, составляет 26 млн л в год с возможностью увеличения до 40 млн. «На остатках» у компании находится более 1 млн л фармацевтической субстанции этанола, которая может быть куплена производителями, пояснили в ведомстве.
— Минпромторг России выдал лицензию девяти производителям фармсубстанции этилового спирта (этанола), в том числе до вступления в силу изменений в законодательство. После приведения производства в соответствие с нормами они могут претендовать на получение лицензии от Росалкогольрегулирования. Минпромторг направлял производителям информационное письмо о мерах, которые необходимо принять для получения лицензии в соответствии с требованиями нового законодательства, — рассказали «Известиям» в ведомстве.
У основных участников рынка было больше года на получение второй лицензии от Росалкогольрегулирования, уточнили в Минпромторге.